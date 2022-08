La selección del país del sol naciente se acercó con peligro al área española, con varias internadas, despejadas con apuros por las defensoras, pero no fue suficiente para igualar el marcador.

Gabarro, delantera del Sevilla, cerró su participación en el Mundial con ocho goles anotados en seis partidos, seguido de las japonesas, Maika Hamano, con cuatro, y Yuzuki Yamamoto, con tres.

Hamano ganó el Balón de Oro del Mundial, por delante de Gabarro, que se llevó el de Plata, y Tarciane, de Brasil, el de Bronce. El Guante de Oro fue para la portera española, Txell Font.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Nacional, en San José y previo a la final Brasil se llevaba el tercer puesto al derrotar a Países Bajos por 4-1.

ESPAÑA - JAPÓN EN FRANCIA 2018

Con este triunfo, España logra su primer Mundial femenino Sub20, tras perder la final en Francia-2018 precisamente contra Japón.

“Hubiera sido muy doloroso, una losa encima muy grande volver a perder” contra Japón, señaló el entrenador de España Pedro López.

Sin embargo, “no me gusta la palabra revancha porque es como si yo tuviera un dolor o algo contra Japón, yo no tengo nada contra Japón, al contrario, me hace mejor entrenador”, agregó.

Las españolas sumaron un nuevo trofeo para el fútbol femenino, donde es el actual campeón del Mundial Sub17 y de la Eurocopa Sub19.