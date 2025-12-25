  1. Inicio
Erling Haaland responde a Pep Guardiola tras fuerte advertencia navideña

El androide no se guardó nada y decidió subir una foto a sus redes sociales en respuesta a Guardiola.

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 13:29 -
  • Agencia EFE
Erling Haaland vestido de Santa Claus en la navidad de 2025.

 Foto: cortesía.
Inglaterra.

El noruego Erling Haaland , delantero del Manchester City , publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de "todo bien", en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.

"El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan 'gorditos'. Pueden comer en Navidad , pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest", dijo el entrenador español al inicio de esta semana.

"Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro", añadió el técnico español.

Foto que Erling Haaland subió a sus redes sociales, dando a entender que su peso está en buen estado.

Los de Guardiola disputarán la decimoctava jornada de Premier League en casa del Forest, y lo harán desde la segunda posición de la tabla con 37 puntos, a dos del Arsenal y en buena racha de resultados.

Cabe destacar que Erling Haaland ha tenido un año espectacular en cuanto a goles, sumando un total de 57 anotaciones en 54 partidos disputados.

