Escándalo: Detienen a presidente de reconocido club tras grave acusación

Estambul, Turquía.

El presidente del club de fútbol y baloncesto del Fenerbahçe de Estambul, Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, informa el diario turco Hürriyet.

La justicia turca empezó a investigar a Saran desde la semana pasada en el marco de una amplia operación por supuesto uso de drogas en la que han sido detenidos o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosas personas investigadas se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas, y el test realizado a las muestras de Saran salió positivo, informó este miércoles la agencia turca Anadolu.