Erick 'Yio' Puerto ya habla como seleccionado de Honduras: lágrimas, sueño y jugadores que admira

San Pedro Sula, Honduras.

En su primera entrevista como seleccionado nacional, el atacante del Platense, Erick 'Yio' Puerto muestra la emoción y el compromiso de al recibir su primera convocatoria a la absoluta de Honduras. A lo largo de la charla con Diario La Prensa, se percibe su humildad y el valor que le da a la disciplina y al trabajo constante para alcanzar metas soñadas desde niño. El futbolista oriundo de Monterrey, Choloma, resalta el apoyo fundamental de su familia, cuerpo técnico y la afición catracha, quienes han sido clave en este proceso. La experiencia que adquirirá junto a jugadores más experimentados como Luis Palma, Jorge Benguché o Yustin Arboleda representa para él un aprendizaje invaluable. Finalmente, 'Yio' Puerto se muestra consciente del gran momento personal y profesional que vive en 2025 y envía un mensaje de optimismo a todos los aficionados de la Selección de Honduras, asegurando que esta etapa es fruto de constancia, mentalidad positiva y el apoyo incondicional de su entorno.

LO QUE DIJO ERICK PUERTO:

— ¿Qué tal 'Yio', qué sensaciones tienes a pocas horas de concentrarte con la Selección Nacional de Honduras? Buenos días, estoy muy contento, muy alegre, es mi primera experiencia en la Selección Nacional y la tomo de la mejor manera. — Cuando recibiste ese llamado, ¿qué pasó por tu cabeza? Felicidad por ver los frutos de mi trabajo, poco a poco estoy logrando mis objetivos. Es una bonita experiencia y la tomo con mucho entusiasmo. — ¿Siendo sinceros, sientes que te lo merecías? He trabajado para eso, no lo esperaba tan pronto, pero siempre he dicho que todo llega a su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto.