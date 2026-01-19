Giro inesperado con futuro de Erick Puerto: oferta de sorpresivo destino

Puerto Cortés, Honduras.

Los primeros rumores sobre el futuro de “Yio” surgieron en pleno desarrollo del Apertura 2025, cuando medios de comunicación y aficionados lo colocaban en uno de los equipos “grandes” del fútbol hondureño.

Su buen desempeño en su primera temporada en la Liga Nacional con el Platense , certamen en el que anotó 17 goles y terminó entre los máximos artilleros del torneo, le ha permitido recibir múltiples ofertas de equipos para hacerse de sus servicios.

¡Le salió nueva 'novia' al goleador! Erick “Yio” Puerto se ha convertido en uno de los futbolistas más apetecidos del mercado de fichajes de 2026, no solo en Honduras, sino también en la región centroamericana.

Sin embargo, ese panorama cambió cuando comenzaron a llegar ofertas del extranjero. Comunicaciones de Guatemala fue uno de los primeros clubes internacionales en interesarse por el seleccionado hondureño.

Lamentablemente, la propuesta no resultó tan seductora ni para el futbolista ni para el Platense, dueño de su ficha. LA PRENSA conoció que, en el primer acercamiento, el conjunto escualo tasó al delantero en 500 mil dólares por su compra definitiva. La elevada cifra no convenció a los Cremas, que decidieron retirarse de la negociación.

Posteriormente, tomó fuerza la posibilidad de su llegada al County FC, equipo de la MLS Next Pro y filial del LA Galaxy. El acuerdo estaba prácticamente cerrado entre el club estadounidense y el Platense.

Incluso, el técnico Raúl Cáceres dio casi por hecho el traspaso y aprovechó para desearle suerte al jugador, a quien ha dirigido desde su etapa en la Liga de Ascenso.

No obstante, el panorama dio un giro inesperado. LA PRENSA conoció, a través de fuentes cercanas al futbolista, que Erick Puerto recibió una oferta de un club de los Emiratos Árabes Unidos, propuesta económica que lo llevó a replantearse su futuro y a frenar el acuerdo con el equipo de la MLS.

La oferta consiste en un préstamo por un año, con cláusula de compra obligatoria, lo que dejaría ingresos millonarios al Platense. La directiva escuala y el jugador analizan la propuesta y la decisión final se tomará en las próximas 24 a 48 horas.

Lo que sí es un hecho es que “Yio” Puerto dejará al Platense y será legionario en esta temporada. Los escualos perderían a otro de sus jugadores importantes tras la salida de "Chuy" Pérez.