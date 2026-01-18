Figura del Real Madrid sorprendió a Kervin Arriaga con regalo inesperado

Kervin Arriaga asistió al Santiago Bernabéu con el Levante, pero no pudo jugar contra el Real Madrid. Sin embargo, el hondureño se llevó un tremendo e inesperado regalo de un crack del equipo merengue.
El mediocampista hondureño Kervin Arriaga no sumó minutos en el partido contra el Real Madrid y al final del duelo se llevó una grata sorpresa por parte de una de las figuras del conjunto de la capital española.
El Levante salió con una derrota del estadio Santiago Bernabéu, cayendo por 2-0 contra el Real Madrid. Los granates se vieron muy débiles sin Kervin Arriaga, sobre todo en el segundo tiempo del encuentro.
Kylian Mbappé y Raúl Asencio fueron los autores de los goles para el triunfo del Rael Madrid que venía de una semana convulsa tras perder el título de la Supercopa de España y quedar eliminado de la Copa del Rey.
La ausencia del jugador catracho generó interrogantes, especialmente por el buen nivel que había mostrado en partidos anteriores. Muchos esperaban verlo jugar en uno de los escenarios más imponentes del fútbol mundial, pero no fue así. Kervin Arriaga se quedó en el banco de suplentes.
Luís Castro, entrenador del Levante, fue preguntado por el hondureño y también mencionó en la conferencia de prensa post partido que a pesar de la buena imagen de la primera parte su equipo sucumbió ante uno de los grandes de la Liga de España.
El técnico del Levante explicó que la decisión de dejar a Kervin Arriaga en el banquillo pasó por un tema físico y táctico. El hondureño venía resentido tras salir lesionado en el partido anterior, lo que influyó directamente en su suplencia.
“Kervin y Matías estaban más fatigados de lo normal”, detalló Luís Castro. Además, aclaró que el desarrollo del juego no favoreció su ingreso por la necesidad de jugadores más ofensivos.
Y es que el nombre de Kervin Arriaga lleva días sonando en el mercado de fichajes. El volante porteño podría salir del Levante y dejar unos cuantos millones en las arcas del club valenciano con su venta.
Reportes de la prensa desde Levante han informado que el Génova de la Serie A es quien encabeza las negociaciones y la institución tasa al hondureño en 5.5 millones de euros.
Además del interés del Génova, también Atalanta y un club de la Premier League siguen de cerca la situación de Kervin Arriaga. El Levante, por su parte, fijó la cláusula de rescisión en 20 millones de euros.
Pese al mal resultado, Kervin Arriaga vivió un momento especial en el Santiago Bernabéu y el gran protagonista fue el inglés Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid.
Jude Bellingham sorprendió al hondureño Kervin Arriaga después del partido de la jornada 20 de la Liga Española. ¡Detallazo del inglés!
Tras el final del partido, Kervin Arriaga entró a la cancha del Bernabéu para saludar a sus compañeros y a los jugadores del Real Madrid. Allí fue cuando Bellingham le regaló su camiseta. Lindo gesto.