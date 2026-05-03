Endrick se destapa con nuevo gol en Francia: recetan goleada y rozan Champions

París, Francia.

Endrick, a diez minutos del final, redondeó una goleada del Lyon ante el Stade Rennes (4-2) que asienta al conjunto del portugués Paulo Fonseca en el tercer puesto de la Ligue 1, con una plaza en la Champions League casi amarrada.

Era un partido clave para el Lyon y el Stade Rennes. Ambos pujan por la zona 'Champions' con el Lille, que no pasó del empate con el Le Havre, y el Mónaco, que ganó al Metz.

El tanto de Endrick terminó de hundir al cuadro de Frank Haise, que respondió a cada iniciativa local. El Lyon abrió el marcador a los seis minutos con una volea de Mousa Tamari a pase de Esteban Lepaul, pero en el 37 empató el equipo visitante por medio de Roman Yaremchuk, de cabeza.