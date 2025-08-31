Lobos UPNFM sorprende y doblega al Juticalpa FC en la jornada 7

HONDURAS.

¡Gran triunfo! Los Lobos de la UPNFM se impusieron en San Francisco de La Paz en Olancho y vencieron por 0-2 al Juticalpa FC en el tercer juego por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. Los universitarios acabaron con la buena racha de los olanchanos.

Kilmar Peña (48’) y Marcos Morales (81’) fueron los encargados de darle los tres puntos vitales a los visitantes y conseguir su primer triunfo como visitante en la presente temporada de la Liga Nacional de Honduras.

El grito de gol llegó hasta el inicio del complemento, luego de un primer tiempo muy trabado y disputado por ambas escuadras que no propusieron mucho en el ataque.