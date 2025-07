Así fue la emotiva despedida de Lucas Vázquez del Real Madrid

Madrid, España.

Lucas Vázquez resaltó durante su despedida del Real Madrid que se marcha "con la conciencia tranquila", consciente de que ha dado "todo lo que tenía dentro", tras haber cumplido el sueño de su vida y con la convicción de que el club seguirá "siempre" en él: no es un adiós sino un "hasta luego".

"Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida. Y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", dijo.

"Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club, lo cummplí con creces. He tenido el privilegio de defender este escudo durante muchos años, compartir vestuario con leyendas, de levantar títulos y de vivir noches inolvidables. Pero, sobre todo, he sido feliz, muy feliz. Siempre he intentado dar lo mejor de mí, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada minuto. He trabajado para mejorar, para ayudar a mis compañeros, para estar siempre preparado. Me he sentido valorado, respetado y querido. Y eso es algo que me lleva conmigo para siempre", manifestó en su discurso.