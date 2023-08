Emil Martínez a fondo: Su nueva faceta y por qué no triunfó en la selección

El exfutbolista vive con intensidad su trabajo. Ya fue ídolo en el equipo verdolaga como jugador y ahora anhela dirigirlo en primera división. Pero su sueño no tiene límites, también quiere algún día saltar la frontera para dirigir en el extranjero y por qué no a la Selección Nacional de Honduras , la que más de una vez integró como jugador.

Lo estoy disfrutando y a la vez preparándome. Esto de ser entrenador es una pasión que comenzó a surgir desde que estaba en mis últimos años como futbolista. Es algo que a uno debe de gustarle. Al final estaba entre meterme de lleno o no meterme, pero algunas amistades cercanas me decían que tengo madera. A lo largo mi carrera recibí charlas de técnicos que tienen conocimiento a nivel nacional e internacional. Entonces el conocimiento que uno tiene debe de compartirlo con los jóvenes.

Alguien por ahí me decía que el manejo de grupo a veces es más importante que lo técnico táctico. Todas esas cosas uno las desconocía y ahora estamos empapados de eso. Yo no quiero correr, llevo las cosas paso a paso, es un aprendizaje tanto para mí como para los muchachos, cuando la oportunidad llegue deseo estar preparado para enfrentar ese reto.

Es un error pensar que como uno fue buen futbolista va a ser un buen entrenador, de eso me di cuenta cuando yo estaba a punto de retirarme , tuve como técnico a alguien que acababa de retirarse como jugador. Yo pensaba así antes, pero no es así. Tampoco es de pensar que como uno fue jugador será fácil ser técnico. Porque yo soy Emil Martínez no será fácil ir a dirigir, tengo que aprender muchas cosas, estoy en el otro lado.

No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Muchas veces interpretamos que como fuimos futbolistas anteriormente va a ser fácil ser entrenador, pero son facetas totalmente distintas, uno ya no está directamente en el campo, no es protagonista como fue como futbolista. Ahora dependo de cómo van a jugar mis futbolistas, de cómo los he preparado, tanto psicológica como físicamente, de cómo les transmito la idea.

Me gusta los criterios de cómo manejan sus equipos, la confianza y cómo se llevan con sus jugadores. Ahora tiene que ver mucho la relación de técnico y jugador, hay que buscar la forma de que el futbolista esté contento para que pueda rendir en el campo, uno depende de él. Ya los he analizado y he leído de ellos.

A nosotros en las ligas menores tenemos que tener paciencia para poder transmitirlo, a los jugadores le cuesta ejecutar ciertos fundamentos técnicos y tácticos que no se los han infundido bien en las ligas menores. En este momento no estoy preparado para tener una responsabilidad de esa, me doy cuenta como es, pero voy por buen camino, tengo claro lo que quiero y cómo mis equipos van a jugar.

Hay ciertos entrenadores en nuestro país que les gusta esa filosofía de salir jugando, de jugar bonito y de llegar todos al frente pero no se salen de ahí, eso para mí es un error. En su momento no van a haber canchas donde no vamos a poder practicar ese juego. Lo pongo en práctica con mis jugadores, nos pasa, me gusta que salga jugando, en ciertas ocasiones con juego directo pero que vaya en beneficio del equipo. Es algo que nosotros trabajamos.

Yo tengo varios espejos, por ejemplo en el extranjero me gusta el fútbol de técnicos como Guardiola, Xavi y Luis Enrique , pero si lo trasladamos a nuestro fútbol no sé si nos ajusta la infraestructura, las canchas y la preparación de nuestros futbolistas para eso, tenemos que adaptarnos. Pero lo que si tengo claro es que mis equipos serán ordenados porque donde hay orden hay éxito, de ahí vamos a partir.

Pues estoy también claro en eso, me gusta el fútbol bonito, de hilvanar jugadas. No soy partidario del fútbol directo porque considero que eso fue del siglo pasado, tirar la pelota al frente para que la busquen los dos delanteros y a ver qué sale, no. Me gusta el fútbol en el que mi equipo agarra la pelota, sale jugando desde atrás con carácter y personalidad.

¿Y en el ámbito nacional a qué entrenador admiras?

Me gusta mucho la filosofía de “Primitivo” Maradiaga aunque no tuve el privilegio de que me dirigiera como jugador. He visto algunos entrenamientos de él y me gusta cómo juegan sus equipos, agarro alguna de sus cosas y otras no.

Me gusta además el manejo de camerino y de grupo de Manuel Keosseían. De Chelato Uclés aprendí cómo ayudarles a los jugadores que llegan a los equipos de primera división y necesitan enseñarles algunos detalles, él tenía esa paciencia.

Hoy en día un técnico llega a un equipo y pide jugadores profesionales pero se encuentra con jugadores que les hace falta, Chelato tenía esa paciencia. Lo puso en práctica conmigo.

¿Tienes marcado un objetivo?

Si, tengo claro mi objetivo y mi sueño. Primero, esto es una pasión pero también es un trabajo. Para realizar un trabajo hay que estar capacitado, yo me estoy capacitando, en su momento dirigiré mi equipo y si algún día hago las cosas bien por qué no puedo puedo aspirar a dirigir a la Selección Nacional y por qué no a entrenar un equipo en el extranjero . Son sueños que uno tiene y se pueden dar, ahí tiene que ver cómo se prepara uno y a qué aspira.

Ahorita estoy enfocado en lo que es la formación y preparación de jóvenes pero no pierdo mi objetivo que en su momento puedo ser campeón de la Liga Nacional.

¿Dónde se ve en cinco años como técnico?

En cinco años me veo dirigiendo un equipo en Liga Nacional, en el 2027. No es fácil en nuestro ámbito porque hay mucha competencia, mucho entrenador, si llega la oportunidad será una vez, me preparo para estar listo porque algunos han llegado, no han aprovechado y se les cerraron las puertas.

¿Cómo es trabajar con reservas?

Es la posibilidad de plasmar a los jugadores jóvenes lo que uno ha aprendido, en base a conocimiento de lo que pasó y de lo que uno está aprendiendo. Tengo apuntes de entrenadores que me dirigieron anteriormente pero también tengo de los que he tenido como mentores ahora que incluso los he tenido como rivales, me he enfrentado con ellos, es bonito enfrentarse uno a sus formadores.

Pero lo que es el entrenamiento, la parte logística, es complicado, el apoyo no es el adecuado, como debería de ser. Uno tiene que estar viendo por esto, por lo otro, no está enfocado solo en lo deportivo. A mí me gusta que los muchachos estén bien, que si vamos a viajar lo hagamos en un buen bus. Soy una persona exigente, pero cómo le voy a decir a un muchacho si no se les están dando las condiciones adecuadas.

Por ejemplo en un equipo de Liga Nacional que no han pagado tres meses cómo le va a exigir a un jugador, lo que le va a responder este es que le están sacando la familia de su casa porque no ha pagado alquiler y no puede rendir. Pero a nivel de reservas eso es algo general, no hay apoyo, los equipos deberían cambiar ese sistema, verlo como algo productivo y no como un gasto para los clubes.

Ahorita estaba viendo que no se sabe si se va a jugar o no el torneo de reservas. Los equipos grandes como Marathón, Real España, Olimpia y Motagua deben de tener sus bases permanentes, esto no es un gasto, es la formación, de estos futbolistas se surten los clubes y las selecciones nacionales.