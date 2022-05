“La misma organización que montamos en el Morazán la tendremos en el Olímpico. Sí tuvimos algunos altercados en los portones en la semifinal, pero obviamente se escoltarán con la policía que no choquen las dos barras. La afición del Motagua estará en sol sur, la barra del Real España en sol norte y esperamos que ese domingo sea una fiesta que disfrutemos las dos aficiones ”, dijo el dirigente aurinegro.

Sobre el premio a la plantilla por conseguir el título, Burbara explicó: “ Eso se negoció en julio durante la pretemporada y más o menos, no tan exacto es como un mes de salario extra, obviamente que la repartición la hacen diferente ellos, pero cuando un jugador lo motiva el dinero, no va por el camino correcto ”.

“Si me pongo a pensar mucho en el partido me da ansiedad, pero es parte del estar metido en esto... realmente uno se ocupa en lo del montaje del evento, seguridad, boletería y la operación del evento. Queremos brindar un espectáculo que es lo que estamos vendiendo porque la afición se lo merece”, inició diciendo Elías Burbara.

Arbitraje

Elías habló sobre el arbitraje. “El preocupado debería ser él (Saíd Martínez) porque se juega la clasificación al Mundial; la Seleción de Honduras no va y si comete errores en la final le tocará ver el Mundial de Catar en casa”, afirmó.

Se le hizo una pregunta directa y sentenció: “No ganar el título, sería un fracaso rotundo”, comentó.

Elías fue diplomático sobre lo que espera en esta final: “Por la experiencia aquí están compitiendo dos grandes equipos, no puedo descartar a ningún jugador del Motagua, quién quita que Ángel Tejeda salga de la banca y meta el gol del título, ahorita no podemos descartar a nadie, son dos instituciones con dos buenos planteles, no podemos descartar a nadie”, afirmó.

Finalmente apostó con Edy Atala que “si gana el Real España haré que su sobrino se ponga la camisa aurinegra”, fue la apuesta de Elías a Edy Atala quien le respondió que “no habrá problemas, contá con eso”, sentenció Elías.