Doña Karla, lista para correr en la Maratón LA PRENSA

San Pedro Sula. Su energía es visible desde cualquier punto y su sonrisa nadie se la quita. Karla Sierra es una abuela que se inspiró en practicar deporte por sus hijos, quienes destacaron en la natación.

Doña Karla es la madre de la exnadadora hondureña Sharon Fajardo, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, además siempre encuentra el momento para correr.

La dama de 57 años participó en los dos campamentos de entrenamiento o bootcamps que ha organizado Diario LA PRENSA previo a la competencia oficial el domingo 19 de junio. Se prepara para ganar el primer lugar en los 5 kilómetros.

“Estamos preparándonos para correr este Maratón de Diario LA PRENSA que es muy famosa, yo correré los 5 kilómetros. Casi no corro midiendo el tiempo, pero lo hago a mi ritmo y a mi velocidad”, nos reveló, pero en el registro rozó una marca de 30 minutos al momento de llegar a la meta del segundo bootcamps.

Y agregó: “Tengo un poco de garra catracha como mis hijos, soy la madre de Sharon Fajardo, quien compitió en Beijing 2008; de Stefanny, Tessy y Jeison, todos nadadores y entrenadores”.

Doña Karla se considera amateur todavía, pero está llena de entusiasmo. “Ellos me motivan diciendo ‘vamos con todo, mami’, me inspiran. Vendrán a correr conmigo porque hasta triatlón hemos competido”.

Tiene claro que es una motivación su ejemplo para los jóvenes y los invita a practicar deporte para alejarse de los vicios y malas compañías.

“El deporte es algo muy saludable tanto para el cuerpo como para la vida, es gratificante practicar porque mis hijos han sido deportistas y yo no me podía quedar atrás, no podía ser la vergüenza de la familia (risas)”.