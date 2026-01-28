Espinel revela que no dejará ir a Pinto a Argentina: "Primero me voy yo"

Olancho, Honduras.

Asimismo, uno de los temas esperados fue sobre la posible salida de José Mario Pinto a Banfield de Argentina , equipo que dirige Pedro Troglio . Espinel aseguró que no lo dejará irse y que no dará el visto bueno a la directiva.

En conferencia de prensa, el técnico señaló que la falta de pretemporada comenzó a sentirse en el aspecto físico, defendió a Edrick Menjívar por el gol recibido y pidió tranquilidad para lo que se viene ante el América.

Tras el empate 1-1 entre Olancho FC y Olimpia , el entrenador melenudo Eduardo Espinel analizó el desarrollo del partido y consideró justo el resultado, aunque reconoció que su equipo se quedó corto en la tenencia del balón y en la generación de juego.

Sobre el empate 1-1 y el desarrollo del partido

“El resultado creo que es justo. Considerando el trámite del partido, ellos tuvieron más iniciativa en el primer tiempo y nosotros hicimos un gran esfuerzo defensivo en el segundo. Nos quedamos con dos puntos menos de lo que queríamos. Nos faltó tener más la pelota; somos un equipo que se siente cómodo con la tenencia, con el pase, y hoy no lo pudimos sostener por las imprecisiones que tuvimos. Aun así, el rival tampoco generó muchas más ocasiones claras que nosotros”.

Sobre el rendimiento general y las ocasiones de gol

“Tal vez ellos tuvieron un poco más de profundidad o tenencia que Olimpia, pero no creo que haya sido una diferencia tan marcada. Fue un partido muy disputado”.

¿Le dijo algo a Menjívar por el rebote que dio en el gol de Olancho?

“No lo considero un error de Menjívar. La pelota le pica muy cerca del cuerpo, es una jugada del partido. Después de esa acción incluso volvió a responder bien y nos salvó en otra. Son situaciones del juego, no hay que cargarle responsabilidad de más. El arquero también tuvo intervenciones importantes”.

Pensando en el partido ante América por la Champions de Concacaf

“La verdad es que todavía no pienso en América. Hoy le preocupan más a la gente y a los demás. Sabíamos que este momento podía pasar por todo lo que sufrimos en la preparación. El torneo no va a ser fácil, habrá turbulencias, pero no nos vamos a culpar por cosas externas. Cuando toque enfrentar a América, lo haremos con total seriedad”.

Sobre la falta de pretemporada y el aspecto físico

“Está claro que no haber hecho una pretemporada adecuada afecta. Hoy se notó un bajón físico en el segundo tiempo. Estos dos puntos que se nos escaparon tienen que ver con eso. No es una excusa, pero es una realidad y más adelante se va a sentir todavía más en las primeras fechas”.

La posibilidad de José Mario Pinto de irse a Argentina:



"No se va ningún jugador, si se va Pinto, me voy yo también, porque no creo que a mitad de campeonato pensar que el jugador sería estar perdiendo tiempo acá".

Pérdida de tiempo

"Y en cambio a del árbitro, o sea, de los árbitros no hablo, no quiero hablar, pero sí estamos de acuerdo que por ahí, mirando el partido, después veremos cuántos puntos muertos hubo en el partido, pero muchísimos. Y bueno, no es que nos perjudique eso, no le hace bien al fútbol, no le hace bien al fútbol, no hubo continuidad, muchas tarjetas, muchas tarjetas, esas tarjetas por agarrón en el área. Hay que cobrar penaltis si es un agarrón del defensa y hay que cobrar esas faltas si es un delantero. No hay que estar hablando, sacando tarjetas. Entonces, me parece que tenemos que poner de parte todo de que se agilice más el juego, pero bueno, es parte de lo que venimos viendo desde que llegamos acá, que por ahí tendría que ser un poquito más dinámico el juego. En algún momento va a tener que ser y va a tener que ayudarse unos a otros para que eso se se".

Mantener la calma con Pinto

"Es difícil, es difícil. Cuando se habla un jugador, el jugador por ahí tiene también sus necesidades. Pero bueno, apelar a la tranquilidad. Estos jugadores están acostumbrados a que se hable. En todos los períodos pasas se habla de ellos, ¿no? Los pocos que he estado acá, en todos los períodos de fichajes se va uno, se va otro. Y bueno, ellos sabrán manejarse, son grandes, tienen experiencia, pero lo único que eso les va a permitir salir al extranjero es rendir en cada partido que juegan en la liga local y seguramente algún día van a tener la oportunidad. Así que apelamos a que ellos estén tranquilos y bueno, nosotros tratar también de darle la tranquilidad y no tocar el tema. Es una parte fundamental. No estar tocando ese tema porque eso ocurre solo y como le digo, jugando y demostrando en la cancha que están capacitados para ir. De hecho están y en algún momento les va a tocar. Tiene que estar tranquilo".

¿Nos contaba la temporada pasada si se va un jugador, me voy yo? pasará lo mismo

"Pero se fueron después del campeonato. Sin embargo, los que se fueron, se fueron con el aval mío. Acá los que están, están con el aval mío. Soy el responsable del plantel que tengo, ¿está claro?".

¿No dan visto bueno con esa salida, por ejemplo, si le tocara decidir?

"Claro que no. Porque creo que ya estamos en una situación donde no se puede traer a nadie. Entonces, si nos faltan jugadores, sería retroceder el objetivo que tenemos y creo que estaría yo de más acá".