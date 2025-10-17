Espinel elogia a su equipo tras rescatar empate ante Motagua y qué debe hacer para ganar los dos torneos

Tegucigalpa, Honduras.

Tras finalizar el encuentro, el entrenador de los albos reconoce que les hizo falta "contundencia" y fue consultado sobre lo que debe hacer Olimpia para conquistar la Liga Nacional y la Copa Centrocamericana , donde se medirá ante Alajuelense de Costa Rica por el boleto a la gran final.

El técnico uruguayo resaltó que sus jugadores nunca se dieron por vencido, aunque considera que hicieron un trabajo para llevarse los tres puntos, pues su equipo no bajó los brazos y generó más jugadas de peligro hasta lograr la igualdad en el añadido.

Eduardo Espinel salió conforme del estadio Nacional Chelato Uclés luego de que Olimpia evitara la derrota en los últimos minutos ante Motagua (2-2) en el Clásico de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 .

Análisis del partido

"En cuanto al funcionamiento y futbolístico, se hizo un partido aceptable. Viendo el contexto del encuentro, tendré que ver el partido nuevamente, pero creo que tuvimos más generación. No tan conforme con el resultado porque hicimos los méritos para ganar, pudimos recuperar un punto y mantener la diferencia en la tabla. En líneas generales es positivo. Nada que reprochar, algunos errores puntuales, pero es parte del juego. El equipo nunca se dio por vencido y eso es importante".

Su trabajo con los jugadores

"No sé si hicimos un excelente partido, pero sí generamos situaciones más que el rival. Esto es fútbol, hay que hacer los goles y por eso se sufre. Los jugadores están encontrando una mística y se han dado cuenta que se puede jugar bien, estamos en un club que exige, hay que luchar hasta lo último y uno trata de acompañar esa fortaleza en el equipo. Por más que el entrenador inculque que nunca se den por vencido, que vaya al frente, hay que tener buena predisposición de los jugadores; por eso digo que es mérito de ellos en cada partido".

Falta de contundencia

"Pese a tener la pelota, tuvimos en el primer tiempo para hacer un gol más. Hubo situaciones que fueron claras para concretarlas, pero me deja tranquilo porque se generan situaciones. Hay mucha cosas todavía para mejorar".

Dereck Moncada

"Lo que siempre le decimos a los cipotes que suben al primer equipo. Simplemente la confianza que le da el entrenador, porque se lo ha ganado por el trabajo. No es un misterio. Ha demostrado que puede aportar en un equipo grande, ha encontrado el gol que es importante. Tiene personalidad. Todavía tiene muchas cosas por aprender".

¿Satifecho por el resultado?

"Hicimos un trabajo para llevarnos los tres puntos, desde el punto de vista futbolítico, pero conforme con la actitud del equipo, eso es lo que yo quiero. Me voy conforme con el trabajo del equipo. Nos faltó contundencia, pero se vio que se hizo un gran trabajo".

¿Qué debe hacer Olimpia para ganar Liga y Copa Centroamericana?

"Primero que nada sostener lo futbolístico, como lo de hoy por ejemplo, por cómo estaba la cancha y el rival que teníamos. Hay que ir por todo, con esa mentalidad que tenemos nosotros, que ningún jugador se relaje, seguramente el nivel se va a sostener. Nosotros estamos preparados para ir por los dos campeonatos. Acá no elegimos futbolistas para cada campeonato, vamos jugando con los mejores que están aptos para cada partido. Esperamos tener la misma actitud y resiliencia que tuvimos hoy, que fue muy buena".