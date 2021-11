Eduardo Bennett sobre Andy Najar: “No es digno de llamarse seleccionado hondureño”

Tegucigalpa, Honduras.

El exfutbolista hondureño Eduardo Bennett criticó con dureza la decisión de Andy Najar de no aceptar la convocatoria a la Selección de Honduras para los partidos contra Panamá y Costa Rica en la octagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. “Desde ya no era digno de llamarse seleccionado hondureño porque sino tuviste el valor vos (Najar) de hablarle a la gente, de decirle a la gente que ya no ibas a estar y que pusiste a tu representante, eso es que no valoraste nunca lo que te dieron”, disparó ‘El Balín’ en una charla con el también exjugador catracho Limber Pérez para la página Aldesnudo.hn. “¿Qué se pierde?”, le pregunto Limber y Bennett contestó sin tapujos: “¿Queres que te de más todavía? ¿Qué hemos logrado con él? Dime algo que con él la rompimos. ¿Cuál centro, cuál gol? Mencioname uno, no hay, busca”. “Miren, línea fina, necesitamos hombres, no nombres. Hoy nuestra selección requiere de hombres que esten dispuestos a sacrificarse sin procurar que sus nombres sean dañados, para que la Selección logre sis objetivos”, añadió.

Bennett, que participó en tres eliminatorias con la Selección de Honduras (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea Japón 2002), sin lograr clasificar a un Mundial, no cree que la decisión de Najar afecte al grupo “porque le da la chance a otro que tiene hambre y tiene más sed de gloria”. En lugar de Andy el entrenador colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez convocó a Cristopher Meléndez, del Motagua. “Él es el correcto porque tiene hambre, pelea, lucha, se entrega, tiene limitaciones, sí, pero eso con los huevos que tiene bien puestos demuestra que tiene compromiso también, es un jugador que no tendrá la técnica, la calidad de Andy Najar, pero por corazón y sacrificio no nos vamos a quejar”. CASO TEJEDA Y EDDIE En la plática, mientras ‘El Demonio’ Bennett manejaba el vehiculo, Limber Pérez tocó el tema de algunas ausencias en el listado del ‘Bolillo’ Gómez como Ángel Tejeda, Marlon ‘Machuca’ Ramírez, Jerry Bengtson y Eddie Hernández, los primeros tres lideran la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2021 con 11 goles cada uno. Eddie suma cinco. “Voy a decirte que el caso de Ángel Tejeda, un tipo que se esfuerza, que ha convertido goles importantes en el Vida, pero en cierto tramo su estado físico se vio superado por el adversario en varias oportunidades, físicamente para mí mostró limitaciones, quizás por la idea de juego que tiene el ‘Bolillo’ Gómez no concuerda, no estoy diciendo que no tiene capacidad porque quizás en el futuro va a tener otra posible convocatoria”, dijo Eduardo Bennett. Sobre Eddie Hernández, el exdelantero de Olimpia, Victoria y Vida expresó que “tuvo dos o tres cabezazos importantes en el partido (ante Jamaica) que pudo haber convertido, pero no pudo hacerlo, desgraciadamente el delantero vive de goles y si los goles no se dan somos medidos y muchas veces, equivocadamente, somos cortados y la oportunidad se pierde”. “La realidad es esta: el técnico va a introducir a los jugadores que él crea que vayan a desarrollar lo que él pretenda. Yo los pongo y si veo que no van con lo que yo pretenda, los corto, los limpio. Tiene que ser claro. Los datos que nos ofrece ahora el fútbol no los podemos ocultar, son exactos. Hay un bendito chip en la camisa que el jugador no sabe que ese bendito chip está chequeando si él corre, cuántas veces picó 100 metros, cuántas veces aceleró a velocidad y cuántas veces caminó, todo eso lo marca”, comentó.

SU 11 IDEAL EN LA BICOLOR ANTE PANAMÁ Eduardo Bennett se animó a dar su alineación ideal para ganarle a Panamá en el partido del 12 de noviembre en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula por la séptima jornada de las eliminatorias.

“Desde ya me falta un hombre que no lo convocó, Eddie Hernández, yo lo veo en el ataque. Ahora se la tira de tocador pero porque se lo exigieron, yo necesito el Eddie que le gusta estar en el área, aquel que salta a cabecear, que incómoda, lo ocupo, pero no está, entonces hay que ver la variante que utilizaría con ese listado”, empezó comentando al respecto. “Mi once: ‘Buba’ López, Kevin Álvarez, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Diego Rodríguez, Deybi Flores, Kervin Arriaga, Alberth Elis, Romell Quioto, tendría que pedirles el ida y vuelta, jugaría el 4-3-3. Va a ser Bryan Róchez el atacante, el 9 y ‘Choco’ Lozano de enganche. Quioto por izquierda y por derecha Elis. A Alex López no lo voy a meter”. “¿A quién más podrías poner entre Diego Rodríguez y Omar Elvir?”, se preguntó Bennett. “A Danilo Acosta”, le respondió Limber entre risas. “No, déjamelo ahí”. Se equivocó el Profe (Fabián Coito), no se qué le vio, qué le dijeron, pero en el fútbol hay negocios. Hay que ver que negocio le ofrecieron al Profe con ese jugador porque lo metía a jugar”, añadió Bennett. “Rubilio Castillo sería después de Róchez, le diría: ‘Hermano, muérase ahí porque atrás tiene otro rottweiler’”. “Y decirle a Quioto y Elis, les pediría una función que ellos no están acostumbrados, a asistir, ellos quieren ser definidores, Quioto ahora está agarrando esa línea en el equipo, pero no es un 9, no es aquel ‘killer’ que va a jugar de área, ya hemos visto que cuando a Quioto le respiran en la nuca no le gusta. Decirle a Quioto que tire centros para Róchez y Lozano”. PUDO JUGAR EN BOCA JUNIORS ‘El Balín’ Bennett tuvo un paso significativo en el fútbol argentino, donde militó en San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Chacarita Juniors y Quilmes. También jugó en Chile con el Cobreloa y en México con el Necaxa, club en el que se retiró.