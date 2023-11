Menjívar revela los cambios que ha tenido Honduras gracias a Rueda

La mentalidad del grupo de Honduras tras el 2-0 de la ida y la presión con la que se jugará en el Azteca

”Sabemos que provechamos nuestra localía con nuestra gente, ellos también van a querer aprovecharla y hacer valer eso. Tenemos que mantener la calma, la salud mental, la tranquilidad para manejar un ambiente que seguramente será pesado ya que estará una afición que apoya bastante a su selección, tocará mantener la calma en cada momento.

Evitar que aparezcan los fantasmas ya que vivió una remontada del Olimpia ante Atlas en México

“Es un partido diferente, no se puede comparar una Selección con un equipo, venimos con esa mentalidad de que esto es partido a partido y no tratar de pensar en el pasado que no suma para nada y nosotros vivimos el día a día, y hoy por hoy nuestro futuro es el partido del martes contra una muy buena selección, de las mejores del área, la cual saldrá a buscar el resultado que les favorezca a ellos, pero nosotros buscaremos lo nuestro, eso es lo más importante.”

¿No hay miedo por el estadio Azteca?

“He jugado una vez en el Azteca cuando jugamos ante el América y les ganamos 1-0. Pero creo que son situaciones diferentes, acá cada jugador vive el partido de manera distinta y tiene una personalidad diferente, es muy importante sacar esa jerarquía para este tipo de partidos.”