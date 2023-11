Rueda revela lo que le hicieron a Honduras tras llegar a México

Lo que pesa el Azteca:

“Esa será la intensidad del juego y más por cómo están las circunstancias de la clasificación, en la medida que nosotros tengamos la concentración y el carácter de nosotros de tener este resultado e instalar el trámite del juego como lo hicimos en Tegucigalpa. También ojalá haya un arbitraje bien equilibrado y que (Iván Barton) controle bien el juego, eso será importante. Neutralizar a México será importantísimo”.

México, Honduras y sus cambios en la vuelta:

“Pienso que va a ser difícil que México haga cambios, a no ser de alguna situación de fuerza mejor, México jugó bien, no pienso que no hicieron un gran partido. Nosotros hicimos un juego aplicado, pero no es que México fue un desastre; los niveles de agresividad y concentración de Honduras fue vital. Nos replegamos, recuperamos y administramos bien el balón, hicimos juego elaborado con sociedades importantes con el caso Rivas-Najar, Joseph-Luis o con Jorge-Edwin que hicieron un excelente trabajo, y el trabajo de Vega-Denil-Deiby, los jugadores se movieron muy bien con juego sincronizado”.

Jugadores en duda:

“Luis Vega tiene una molestia en el hombro, y una pequeña molestia que tiene Luis Palma en un duelo que tuvo con Sánchez, tenemos esas situaciones, hoy haremos nuestro primer entrenamiento. Ayer se hizo un trabajo de recuperación, se estimuló toda la movilidad articular y ahí veremos la evolución de todo el grupo”.

El ambiente y la llegada:

“Ayer estuvo bien caliente Ciudad de México, llegamos sobre las 2:00 de la tarde a migración y todo lo que pasó ahí, inclusive con el control de nuestros equipajes, algo que es inaudito que suceda en Concacaf, más con todo lo que significa el juego limpio como dicen en FIFA, esa falta de reciprocidad, de hospitalidad, de retener a veces equipaje, de requisarlos y de cobrar impuestos por ciertos aparatos médicos de tecnología que utilizamos y tener que pagar impuestos por unas horas que vamos a estar acá, cuando son aparatos usados que toda las selecciones del mundo utilizan”.

Medidas de precaución:

“Esperemos que se cumpla toda la planificación, tanto en el trayecto, el juego limpio, que no tengamos ningún inconveniente y que lleguemos al juego que no haya contratiempo y se realice con toda normalidad”.

Ausencia de Memo Ochoa

“Creo que no es ventaja, con todo el respeto por Memo, tiene liderazgo porque son arqueros élite, son porteros de gran nivel, Malagón, González, han estado en partidos de la selección y han hecho proceso de selecciones.