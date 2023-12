Edrick Menjívar revela lo que le dijo a Auzmendi en el penal

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia abrió sus puertas a la prensa deportiva este martes en el centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, donde uno de los jugadores que dio declaraciones fue Edrick Menjívar. El guardameta de los albos se refirió al primer juego de gran final ante Motagua y habló de lo que espera el jueves en la vuelta en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Menjívar reveló todo lo que ocurrió en el penal que logró detenerle a Agustín Auzmendi y además dejó claro que la obligación de Olimpia siempre es salir campeón. "Nosotros tenemos que ir a buscar el partido desde el minuto cero, inteligentemente, la llave está abierta", expresó Menjívar. -- La conferencia de prensa con Edrick Menjívar -- Pensamiento previo al partido: "Es una final, la llave está abierta, será un partido duro, complicado, pero confiamos que de local y con nuestra gente lo sacaremos adelante". Penal tapado a Auzmendi: "Sí, por ahí me tocó tapar el penal, creo que lo de ser héroe falta mucho para eso, faltan 90 minutos para decir eso, me acerqué al profe (preparador de porteros) para reforzar lo que habíamos hablado en el entreno, habíamos platicado algunas cosas y fui donde él para ratificarlo y me sirvió".

Le dijo algo a Auzmendi: "Cuando entramos al estadio creo que estaba muy mal la cosa, estaba ahí la barra de Motagua y nos estaban tirando víveres, latas y todo eso. Creo que eso fue una mala planificación que al final me sirvió adentro de la cancha porque me gusta meterme con la gente ja, ja, ja. Como dije anteriormente, es algo que me concentra, me ayuda a estar más metido en el partido, sabía que en una final un penal es decisivo, por ahí había que hacer un poquito de tiempo, planear bien la estrategia y por eso tomé el tiempo necesario. También destacar la actitud de Jerry (Bengtson) y Paz que llegaron al rebote, son parte de eso también, hubo mucha concentración por parte de ellos". Auzmendi dijo que ya tenía decidido tirarlo al centro: "Pues yo también ya lo tenía decidido desde un día antes y por eso nos acercamos a hablar con el preparador de porteros, un día antes le dije que si había un penal me iba a quedar en el medio porque, bueno, uno obviamente mira videos y estudia los rivales, yo ya había visto que llevaba tres penales seguidos a mi lado derecho, entonces fue parte de la estrategia, había decidido quedarme en medio y funcionó". ¿Le dijiste algo a Auzmendi? "Si lo trabajamos, vimos los videos y todo, justo cuando iba a patear le dije que llevaba tres penales seguidos a ese lado, no sé si lo hice dudar o no porque como dijo que ya tenía decidido desde un día antes hacerlo en medio. Es un rifón la verdad, porque si me quedo parado y lo hace a un lado uno diría 'por qué no me tiré'. Pero uno tiene que confiar". En Motagua dicen que no tienen nada que perder "Creo que en Olimpia siempre tienes algo que perder cuando no ganas, nosotros siempre tenemos la obligación de salir campeón, de salir siempre a buscar los partidos. La presión extra de sí tener algo que perder tampoco es que nos carga, creo que en Olimpia, lo he dicho y lo ratifico, la presión aquí siempre va de la mano con el que porta esta camisa. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido desde el minuto cero, inteligentemente, la llave está abierta, hay que estar concentrados, unidos y jugar". ¿Qué mejorar para el jueves? "Seguramente no repetiremos el partido que hicimos el domingo, creo que un poco de actitud, nos ganaron ellos un poco, porque si vemos las situaciones, ellos tuvieron tres".