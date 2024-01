Edrick Menjívar responde al polémico penal del Olimpia-Marathón

El guardián nacido en Islas de la Bahía respondió al polémico penal no señalado en favor del Marathón, los rivales de la Bicolor rumbo al Mundial United 2026 y el inicio de los grandes.

Hablar del árbitro es complicado, porque lo multan económicamente y uno tiene que recuperarse en diciembre (entre risas). Prefiero no dar mi opinión porque ahorita andan bravos con las multas económicas. Lo que sí diré, es que cuando uno va a hablar que hable siempre, no cuando solo se siente perjudicado, también cuando los errores han sido a favor de uno tiene que salir a hablar. Si solo vas a salir a hablar y quejarte cuando es en contra de ti, ¿en qué estás?

¿Qué opina de la falta penal del Marathón que no fue señalado?

Sí, sabemos que iba a ser un arranque complicado, porque los equipos que llegan a la final no pueden hacer una pretemporada como los demás. Al principio nos iba a costar un poco, contra Marathón hicimos un buen primer tiempo, en el segundo tiempo nos costó la parte física, un poco con el balón anduvimos imprecisos, estamos tranquilos porque sabíamos que eso iba a pasar. Ya para la cuarta, quinta jornada se verá un Olimpia más agitado.

¿Cómo están mentalmente para este partido?

Mentalmente estamos bien, ocupamos ganar, empezar a sumar de tres, la presión siempre ha estado, el torneo pasado terminamos campeón invicto y cuando estábamos en el camerino la gente ya decía que quería el otro campeonato, entonces, presión siempre habrá en este equipo, eso es lo que nos gusta a nosotros.

¿Cómo se han preparado con la incorporación de Andy Nájar? ¿Estará ante el Vida?

Creo que no estará disponible, es un placer tenerlo acá, es un jugador que estuvo muchos años en Europa, sabemos lo que nos puede aportar, seguramente cuando el profe decida su disponibilidad, nos dará cosas positivas al equipo.

Los árbitros se equivocan a favor o en contra, ¿cómo analizan esto en un futuro?

Siempre habrá eso, a veces será a favor, a veces será en contra, no solo pasa aquí, pasa en todos lados del mundo, en las ligas de todos los países siempre hay polémicas, nosotros con el tema del invicto era el torneo pasado, queríamos ser campeones invictos, yo no sabía ni cuánto era la cantidad de partidos, la vez anterior alguien lo mencionó, nosotros el invicto vamos pensando más en el torneo, no cuidar de invictos.

¿Qué opina del regreso de Buba López a la titularidad?

Bien, entre más gente tenga el profe, es mejor. Creo que a la Selección le conviene que haya 10, 12 porteros, porque la competencia lo hace mejorar a uno mismo. Lo más importante y el más beneficiado es la Selección, la Selección es de todos, de los periodistas, jugadores.

¿Qué opina del grupo de la Selección de Honduras rumbo al Mundial?

Es un grupo, a estas alturas, no hay mucha distancia en el fútbol, pero a pesar de todo Honduras es favorito y debe salir a flote en ese grupo.