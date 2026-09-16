Eddie sorprende y descarta regresar a la Selección y pide llamado de un jugador

San Pedro Sula.

Eddie Hernández habló sobre el próximo compromiso ante Motagua y destacó que será un partido complicado, especialmente por tratarse de un clásico. “Un partido difícil, un clásico más. Yo creo que los dos equipos llegamos en muy buenas condiciones para el partido. Y bueno, preparándonos lo que queda la semana para enfrentar el partido de una buena forma”. Sobre su situación personal y la continuidad que ha recibido, el delantero explicó: “No, tranquilo. Yo trabajo en mi día a día. El profe al final son los que toman la decisión de jugar. Yo trato de hacer las cosas bien dentro del campo, sea los minutos que me den, entrando de cambio, de titular. Gracias a Dios, las veces que he estado, pues, aporto con goles. Y yo creo que eso es muy importante para ganarme la confianza y que el profe me dé la continuidad que me ha estado dando. Pero estamos tranquilos por el momento que se está pasando”.

Hernández también fue consultado sobre si existe una deuda con la afición y si este clásico puede representar una oportunidad para recuperar la confianza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Bueno, deuda no tanto así no lo veo, ¿verdad? Obviamente que nosotros queremos ganar todos los partidos. Los clásicos siempre se quieren ganar. Nosotros tenemos un objetivo claro que es seguir peleando los primeros lugares. Hasta el momento no hemos perdido en el torneo. Creo que ellos tampoco, ¿verdad? Entonces va a ser un partido bastante reñido y al final esperemos en Dios que los tres puntos se puedan quedar en casa. Al final del torneo trataremos de darle la alegría a la afición, pero ahorita yo creo que no estamos en deuda”. Elogia a los convocados a la Selección El atacante también se refirió a sus compañeros Nixon Cruz, Mike Arana y los demás futbolistas que han sido llamados a la Selección Nacional. “Bueno, primero felicitarlos. Yo creo que si los han llamado es porque ven algo interesante en ellos. Son muy buenos jugadores y que aprovechen el momento de estar en la selección. Es bonito estar ahí dentro, permanecer y pertenecer a la selección. Es muy lindo. Así que ojalá que ellos puedan aprovechar, ¿verdad? Condiciones tienen y tienen de sobra para estar en la selección. Ojalá que el profe les dé la confianza, él tomará la decisión si juegan y si lo hacen pues que lo hagan de una buena forma”. Hernández fue consultado sobre qué representa para él la posibilidad de volver a ser tomado en cuenta por la Selección Nacional. “No, yo el torneo pasado lo dije que ya mi ciclo en la selección había terminado y ya eso no me cabe por la cabeza, ¿verdad? Y el profe lo sabe también, el técnico de la selección lo sabe. Y yo estoy ya en otra etapa de mi vida, de mi carrera futbolística y la selección para mí ya terminó”. Ante la posibilidad de que una convocatoria pudiera llegar debido a su rendimiento goleador, el delantero mantuvo su decisión: “Sí, el torneo pasado lo fui también, el anterior creo que el hermano de Azumendi, no recuerdo el nombre, Rodrigo, quedó campeón goleador. Yo metí nueve y llamaron a la Copa Oro los que habían anotado dos o tres goles, entonces ya eso es”.