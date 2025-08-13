Donnarumma cerca de otro grande de Europa: la condición para su fichaje

Londres, Inglaterra.

Solo una salida de Ederson Moraes del Manchester City podría precipitar la llegada de Gianluigi Donnarumma al conjunto inglés, después de que se haya roto la relación entre el portero italiano y el París Saint Germain.

Ederson, en el City desde 2017 y aún con un año de contrato, lo ha ganado todo con el equipo inglés y ya son un par de mercados de fichajes en los que se ha sondeado una posible salida. Su juego con los pies, con varias asistencias importantes en los últimos tiempos, siempre ha sido muy bien valorado por Pep Guardiola, al que, sin embargo, se le ha abierto ahora una oportunidad irrepetible con Donnarumma.

El italiano, campeón de la pasada Champions League siendo clave con sus paradas, sobre todo en la tanda de penaltis contra el Liverpool en octavos de final y ante el Arsenal en semifinales, se ha quedado fuera de la Supercopa de Europa que juegan este miércoles contra el Tottenham Hotspur y puede no volver a jugar con el PSG.