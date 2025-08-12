La respuesta de Guardiola a Rodrygo, Donnarumma con nuevo equipo y deja a Messi

El portero dejó un mensaje este martes en sus redes sociales tras ser apartado del equipo por su entrenador, el español Luis Enrique Martínez, debido a su negativa por renovar su contrato con el conjunto parisino, el cual expira en 2026, e indicó que espera jugar "una vez más" en el Parque de los Príncipes para despedirse de la afición "como es debido".