La respuesta de Guardiola a Rodrygo, Donnarumma con nuevo equipo y deja a Messi

Entérate de los últimos fichajes y rumores en el mercado de pases internacional.
Fabrizio Romano detalla que el Liverpool tiene un acuerdo con Marc Guehi y está a falta de la negociación con el Crystal Palace.
OFICIAL // El portero griego Odysseas Vlachodimos ha llegado este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico previo a cerrar su cesión al Sevilla hasta el próximo 30 de junio procedente del Newcastle inglés.
El Fenerbahçe de Mourinho ha presentado una oferta de 10 millones de euros al Arsenal para fichar a Oleksandr Zinchenko.
OFICIAL // Dennis Man se convierte en nuevo jugador del PSV con un contrato de 4 años.
OFICIAL // El París Saint Germain confirmó este martes el fichaje del central Ilia Zabarnyi por 63 millones de euros más tres adicionales en variables.
OFICIAL // El Celta oficializó este martes el fichaje del delantero Borja Iglesias, quien firma un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2028, bajo la fórmula de dos más uno opcional, según informó la entidad celeste.
OFICIAL // El español Álvaro Morata, capitán de la selección española, completó este martes su cesión al Como 1907, donde trabajará a las órdenes de su compatriota y excompañero Cesc Fábregas.
OFICIAL // El Getafe ha hecho oficial este martes el traspaso del internacional paraguayo Omar Alderete al Sunderland, recién ascendido a la Premier, en una operación cercana a los 12 millones de euros.
Informa Fabrizio Romano que el Chelsea se mantiene en las negociaciones por Xavi Simons, uno de sus objetivos principales.
OFICIAL // El futbolista francés, Allan Saint Maximin se convierte en nuevo jugador de Club América. Llega procedente del Al Ahli y firma hasta 2029.
OFICIAL // El Oporto anunció este martes que llegó a un acuerdo con el técnico argentino Martín Anselmi para rescindir su contrato tras haber llegado al equipo del norte de Portugal en enero pasado.
OFICIAL // El Bayer Leverkusen ha anunciado el fichaje del Sub-21, Ernest Poku.
OFICIAL // El Manchester City ha hecho oficial la cesión al Everton del inglés Jack Grealish, que se convirtió en agosto de 2021 en el fichaje más caro de la historia de los 'Citizens' por unos 118 millones.
OFICIAL // El Rayo Vallecano ha fichado al lateral izquierdo holandés Jozhua Vertrouwd y firma hasta junio de 2030.
El periodista Sacha Tavolieri revela que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo estaría detrás del fichaje de Ferran Torres después de cerrar el fichaje de Iñigo Martínez, sin embargo desde Mundo Deportivo descarta el fichaje.
OFICIAL // El Girona culminó este martes el fichaje del mediocentro belga Axel Witsel, que ha jugado las tres últimas campañas en el Atlético de Madrid y que llega libre al conjunto catalán, con el que ha firmado por una temporada "más otra en función de objetivos", según informó su nuevo club.
Fabrizio Romano informa que el Galatasaray ha realizado un acercamiento directo al Manchester City para fichar a Ederson.
RMC Sport informa que ya hay contactos entre el Manchester City y el entorno del italiano, Gianluigi Donnarumma. El fichaje cuenta con la aprobación de Guardiola.
El portero dejó un mensaje este martes en sus redes sociales tras ser apartado del equipo por su entrenador, el español Luis Enrique Martínez, debido a su negativa por renovar su contrato con el conjunto parisino, el cual expira en 2026, e indicó que espera jugar "una vez más" en el Parque de los Príncipes para despedirse de la afición "como es debido".
Lewandowski reveló a la 'BBC' que tuvo propuestas del Manchester United cuando militaba en el Dortmund: "Quería fichar por el Manchester United, ver a Sir Alex Ferguson... pero en ese momento, en mi segundo año en Dortmund, no podían venderme porque sabían que si me quedaba más tiempo podrían ganar más dinero. Quizás podría esperar uno o dos años más. Pero es cierto que había dicho que 'sí' al Manchester United".
La probable salida de Pablo Maffeo del Mallorca le abre la puerta a Héctor Fort. El club buscaría el fichaje del juvenil, que tiene varias ofertas sobre la mesa.
Fabrizio Romano revela que Pep Guardiola le hizo saber al Manchester City que le encantaría que Rodrygo se incorporó al club inglés.
Desde medios argentinos como Diario Olé, Federico Redondo está a un paso de cambiar al Inter Miami de Messi por LaLiga española. Estaría muy cerca de cerrar su vínculo con el Elche.