Diego Vázquez reacciona a la eliminación de Motagua y deja claro mensaje

Cincinnati, Estados Unidos.

Hoy estuvieron a la altura, ¿cuál fue el mensaje?

El 1-4 no fue la realidad de lo que pasó en Tegucigalpa, hicimos un buen primer tiempo con más llegadas que Cincinnati, yo dije que merecimos ganar el primer tiempo, el segundo tiempo fue superior Cincinnati, hoy los corregimos los errores, el partido nos debía servir para crecer, primero había que hacer el primer gol para intentar lo otro y ahí después cometimos ese error que nos costó seguir creciendo, me gustó el orden para enfrentar a este gran equipo.

¿Está mal la cancha del Estadio Nacional?

La realidad es que no está como esta, hay una gran diferencia, tenemos una cancha, ahora tiene un problema que no tengo idea cuál es, pero como esta cancha no está. Al principio cuando la inauguraron estaba a la altura de esta, ahora ya no está, pero la superficie sigue siendo buena, debemos mejorar todo, no solo una cancha.