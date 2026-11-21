Niza, Francia.

El atacante del París Saint Germain, Desiré Doué, fue retirado del terreno de juego del Allianz Riviera de Niza en camilla, tras sufrir una escalofriante lesión en la rodilla derecha, antes del final de la primera parte. El jugador internacional de Francia, que logró el segundo tanto del choque ante el Niza que puso en ventaja al conjunto de Luis Enrique, se dañó la pierna derecha en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón. Dejó el campo con las manos en la cara, síntomas de muhco dolor, con lágrimas en los ojos y sobre una camilla. La alarma saltó en el banquillo del París Saint Germain. Ferrán Torres ocupó el lugar de Doué, que se marchó del partido con una dolencia aparentemente seria a la espera de las pruebas a las que será sometido en las próximas horas.

¿Qué lesión sufrió Desiré Doué contra el Niza?

Por el momento, el PSG no dio a conocer un diagnóstico definitivo sobre la lesión del francés Desiré Doué. En Francia se apunta a un problema en la rodilla derecha, cuya gravedad deberá determinarse con estudios médicos. La posibilidad de una lesión de consideración preocupa al cuerpo técnico, sobre todo por la proximidad del partido contra la Roma por la Champions League, programado para el miércoles 25 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este episodio se produce poco más de una semana después de otro accidente que protagonizó Doué en el parón internacional de noviembre.

Get well soon Désiré Doué! 💔🥺 https://t.co/r41mRmd9Tp — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 21, 2026

En la derrota de Francia contra Italia por la Nations League, el delantero recibió un codazo de Davide Frattesi en el rostro que provocó el desplazamiento de uno de sus dientes. El futbolista necesitó atención médica sobre el campo de juego y terminó sustituido por Senny Mayulu por decisión de Zinedine Zidane. El delantero francés había comenzado el encuentro contra el Niza con un protector bucal debido a una luxación dental sufrida recientemente en dicho partido de la selección de Francia contra Italia.



Luis Enrique confirma la gravedad