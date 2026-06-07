Denil Maldonado da su favorito para el Mundial y ausencia de Honduras: "Duele"

San Pedro Sula, Honduras.

Asimismo, valoró la presencia de jóvenes en la Bicolor, señalando que deben seguir preparándose para aprovechar las oportunidades en la selección y contribuir al cambio generacional. Sobre la próxima Copa del Mundo, mencionó que Francia, Brasil y Argentina parten entre las favoritas, aunque confesó que le gustaría ver campeón a Francia o Portugal.

El defensor también reconoció que aún arrastra molestias físicas producto de una lesión que le ha impedido recuperarse al cien por ciento, aunque confía en volver a su mejor nivel una vez se reincorpore a su club.

Denil Maldonado en charla con DIARIO LA PRENSA, consideró que, pese a la derrota 2-0 frente a Argentina , Honduras realizó un trabajo digno ante una de las mejores selecciones del mundo y destacó que el equipo mostró carácter ante un rival de máxima exigencia.

Además, admitió que sigue siendo doloroso para Honduras haberse quedado fuera de la cita mundialista, ya que la clasificación estuvo cerca, pero considera que la experiencia debe servir como aprendizaje para futuros procesos.

¿Cómo está ese regreso del capitán a la selección?

La verdad que bien, por una parte un poco triste por el resultado, pero gracias a Dios pudimos sumar minutos. Sí presenté una molestia, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe se hizo un buen trabajo.

Se hizo un buen trabajo ante una campeona del mundo, donde muchos pensaban que se iba a aplanar, pero respondieron bien

Obviamente son selecciones que ya están en otro nivel, pero bueno, creo que nosotros hicimos un papel digno. Obviamente tenemos que trabajar mucho, pero bueno, creo que ese es el cambio de generación, que ahora hay que trabajar bien, hay que trabajar más para poder competir con esas grandes selecciones.

Hay muchos jóvenes en esa selección, ustedes son de los más experimentados. ¿Qué les puedes decir, qué les puedes aconsejar?

No, no, obvio que tienen que seguir trabajando, tienen que seguir preparándose bien para que a la hora de venir a la selección puedan hacer un gran trabajo, obviamente estar a un gran nivel y estar preparados para cualquier tipo de reto que se presente.

¿Qué te pareció el trabajo de José Francisco Molina en esta primera convocatoria?

La verdad que el profe va bien, obviamente hay que darle siempre tiempo de trabajo, sabemos que apenas es su segundo partido al frente de la selección. Hay que ir acatando la idea, pero bueno, creo que poco a poco vamos a ir alcanzando lo que el profe quiere.

¿Cuánto ayuda que muchos legionarios jóvenes hoy están fuera, muchos jóvenes están fuera y que puedan venir a ayudar a esta selección, a darle sangre fresca, tal vez con una actitud más enérgica a lo que han venido trabajando ustedes?

Claro, eso ayuda siempre a la selección, creo que también ayuda en lo personal, porque sabemos que cuando hay más material fuera del país, obviamente se compite mejor, sin obviamente denigrar a la Liga Nacional, pero creo que uno cuando ya sale fuera del país, creo que ya tiene un ritmo diferente. Obviamente siempre digo que la Liga Nacional tiene que seguir mejorando, obviamente hay mucha calidad, mucho nivel, pero creo que hay que seguir compitiendo a máximo nivel.

¿Cómo está tu tema con Rubin Kazán, estás feliz allá?

Sí, estamos bien, estamos tranquilos.

¿Qué es lo que más te ha costado aprender allá en Rusia?

El idioma, como siempre, un poco complicado.

¿Puedes decirme unas palabras en ruso?

Un poco complicado, pero creo que hay que ir aprendiendo, nos vamos a ir adaptando mejor y prepararnos para la temporada ahorita.

¿Cómo has estado físicamente? ¿Las lesiones te han afectado?

Sí, lastimosamente la lesión que tuve últimamente fue un poco complicada, no me he podido recuperar al 100 %, pero creo que ahorita que llegue al equipo intentaré recuperarme al 100 % para poder estar a un alto nivel.

¿Es un nuevo proceso, una nueva ilusión para poder llegar a una nueva Copa del Mundo?

Claro, creo que paso a paso iremos trabajando bien, iremos alcanzando esos objetivos que queremos con confianza y con vísperas de que todo va a salir bien.

¿Quién ves como favorito para ganar la Copa del Mundo?

Hay muchas selecciones que están compitiendo a alto nivel, creo que Francia, Brasil y la misma Argentina pueden tener posibilidades, pero al final el fútbol siempre te da sorpresas y no se puede decir al 100 % quién puede ganar la Copa del Mundo.

¿Y para vos quién te gustaría que ganara la Copa?

La verdad que siempre he dicho que Francia y Portugal tienen una buena selección. Ojalá la pueda ganar cualquiera de las dos y bueno, a disfrutar del Mundial nada más.

¿Duele no estar ahí?

Duele porque tuvimos la posibilidad, la tuvimos en las manos, pero bueno, creo que es parte de saber aprender, de ir agarrando experiencia de estos duros golpes y bueno, esperamos que a la próxima se nos dé.