Denil Maldonado es contundente sobre el adiós de Vandenbroucke: "También fui banca"

Tegucigalpa, Honduras.

Denil fue contundente al mencionar el estilo de juego que desea el entrenador de Honduras y lo que le duele no estar en partidos importantes. Cabe recordar que el defensor se perdió los últimos compromisos por lesión.

El capitán de Honduras, Denil Maldonado , atendió a la prensa catracha antes de su salida del país tras el empate 1-1 ante Jamaica en el Nacional y, de conseguir la permanencia de la Liga de Naciones de Concacaf.

Asimismo, Denil Maldonado dio su opinión sobre el adiós de Victor Vandenbroucke , quien decidió apartarse de la Selección de Honduras . El defensor no fue tomado en cuenta en esta fecha FIFA para los cuatro partidos de la Nations League de la Concacaf.

-¿Qué conclusiones sacas tras lo sucedido?

Sabemos que no se nos han dado los resultados que teníamos, obviamente, propuestos a sacar. Siento también que es un proceso dónde hay muchos jugadores jóvenes que no tienen experiencia en selección. Pero bueno, de eso se trata el cambio de generación, de saber que vamos a tener tropiezos en el camino y, al final, hay que seguir creciendo como jugadores y como grupo.

-¿Cómo analizás esta nueva idea y este nuevo estilo de juego?​​​​​​​​​​​​

Tenemos un técnico que tiene muy buenas cualidades. Sabemos que a los españoles, en general, les gusta mucho la tenencia de balón. Siento que en algunas ocasiones hemos malinterpretado la idea del míster, pero con el poco tiempo que tuvimos quisimos implementar la idea en el campo, no ha sido fácil. Además, creo que es parte del proceso también de entender la idea de lo que quiere el míster.

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- No se logra el objetivo

Sabemos que la afición en general no entiende el tema de proceso, que ellos lo que en realidad necesitan son resultados y lo entendemos. Pero al final uno como futbolista entiende que no es fácil competir con jugadores que están con poca experiencia. No quiere decir que no la van a tener, obviamente que sí, pero esto es de seguir trabajando y saber que en algún momento vamos a tener un buen nivel y vamos a dar los resultados que necesitamos.

- Hoy se vuelve a quedar cerca de algo doloroso

Obvio, es doloroso porque al final nosotros queremos estar compitiendo al máximo nivel. Pero si ves el partido de ayer, la verdad que habían jugadores que estaban recién debutando en la selección y eso es a lo que digo yo: son jugadores que tienen ganas de estar en selección, pero también hace falta tener esa experiencia. Es de ir paso a paso, seguir creyendo en el proceso, que sé que no es de años, sino que es de dar resultados pronto y, bueno, creo que el grupo va a ir agarrando esa madurez que necesita.

-Ahora, si hablamos de proceso, Vos, Palma, Kervin, Edwin, Jorge, Alejandro, vienen de la era Coito, Sub-20, ¿eso es un nuevo proceso de venir abajo o estoy equivocado?

No, no, la verdad que no estás equivocado. Vuelvo a repetir, también tenés esa inexperiencia de jugadores que vienen empezando en selección. Entonces, al final, uno puede decir que tenemos esa camada que viene desde abajo, pero también necesitás de esos jugadores que obviamente necesitan esa experiencia. Con eso no quiero decir que ellos no están rindiendo, obviamente que están rindiendo y están al nivel que ellos pueden, pero paso a paso ellos van a ir agarrando esa experiencia.

-¿Qué tanto te golpeó a vos no poder estar aquí siendo el capitán de la selección, quizás por esa molestia, donde nadie se lo quiere perder?​​​​​​

La verdad que me duele mucho porque desde mi lesión he perdido muchos procesos. En la eliminatoria me dolió mucho no estar, pero al final también esa es la oportunidad que merecen los jugadores que también están ahí compitiendo para estar en selección, que al final, quiera o no, siempre van a tener la oportunidad y esa es la que ellos necesitan aprovechar.

-¿Cuánto te falta para jugar? ¿Cuándo te vamos a ver con tu equipo recuperado?

Bueno, ya llevo los exámenes que me hicieron; ya será tema del oficio cuánto tiempo estaré recuperándome, pero bueno, creo que espero estar pronto para poder estar recuperado y estar jugando con el equipo.

- Como capitán, ¿qué pensás de la decisión que tomó Víctor Vandenbroucke?

Son decisiones complicadas porque al final se entiende, por decirlo así, la molestia que él tiene de no tener minutos, pero él también se tiene que darse cuenta que es un joven, un niño literalmente de 17 años que está en una selección mayor y no es fácil.

Yo estuve desde Coito y la verdad que estuve mucho tiempo en banca, pero al final entendí ese momento que tenía que aprovecharlo y cuando se me dio la oportunidad y gracias a Dios, pues pude aprovecharla. Entonces, en ese aspecto, hay veces que uno toma decisiones con sentimiento alterado, cabeza caliente, pero bueno, creo que él ya con cabeza fría debería pensarlo y tomar buena decisión.

- ¿Está siendo fácil llegar a jugar a la Selección?

La verdad que cuando uno es futbolista, en cierta manera uno quiere llegar pronto a una meta, obviamente llegar a selección, a un equipo. Entonces creo que en ese proceso uno tiene que ir aprendiendo. La verdad que es cierto, cuando empezaba en Motagua y en la selección, tuve que hacer cola porque habían jugadores de experiencia, entonces al final uno tiene que aprender de ellos.

En este caso, siento que hay manejo de egos, piensa que solo porque está en el exterior ya quieren ser más que el otro. En ese aspecto creo que hay que mantener los pies sobre la tierra y saber que estar en selección no es fácil, independientemente si es la mayor o estamos hablando de algún equipo. La verdad que uno siempre tiene que hacer cola, saber en qué momento puede estar uno, porque al final siempre le va a tocar y, bueno, estar preparado para cuando le toque hacer lo mejor.

- Como capitán, ¿qué reflexiones deja esta fecha FIFA?

Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos parados el día de hoy, futbolísticamente hablando. Creo que es de seguir trabajando, exigiéndose, tener esa hambre de que cuando estamos en selección hay que dar lo mejor.