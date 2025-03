Denil Maldonado responde si estará en la Copa Oro con Honduras

Comayagua

El defensor hondureño Denil Maldonado partió este miércoles rumbo a Rumanía con una gran sonrisa y signos de alegría, luego de haber logrado la clasificación a la Copa Oro 2025 con la Selección de Honduras.

Antes de su vuelo para integrarse al U Craiova, el capitán de la H se presentó ante la prensa y compartió sus sentimientos sobre el logro obtenido.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer la confianza depositada en él por el entrenador Reinaldo Rueda, quien ha confiado en su capacidad para liderar la defensa de la selección.

En cuanto a su disponibilidad para la Copa Oro 2025 en junio, el defensor fue claro en su deseo de formar parte de la lista, pero que dependería de Reinaldo Rueda.

Entrevista con Denil Maldonado

¿Qué sensación les generó la clasificación?

"Le damos gracias a Dios porque pudimos clasificar a la Copa Oro, sabemos que independientemente del rival que teníamos no era uno fácil, pero pudimos lograr la clasificatoria; se dejan sensaciones buenas y malas, pero al final creo que es para el bien del equipo y crecer futbolísticamente"

¿Qué siente al ser uno de los jugadores claves para Reinaldo Rueda?

Me siento agradecido porque no es fácil estar en esa línea de ser titular y ser uno de los capitanes de la Selección, pero ha sido el constante trabajo que he venido haciendo, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de ir creciendo y espero seguir en esa ruta para darle alegría a la afición"