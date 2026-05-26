  1. Inicio
  2. · Deportes

Dejan al Manchester City tras despedida de Guardiola: cinco salidas

El Manchester City confirma salidas del parte del cuerpo técnico tras el adiós de Pep Guardiola.

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 17:13 -
  • Agencia EFE
Dejan al Manchester City tras despedida de Guardiola: cinco salidas

El Manchester City se despidió de Guardiola al final de la temporada.
Londres, Inglaterra.

El Manchester City vivirá una nueva etapa tras confirmarse el adiós de Pep Guardiola. El estratega español ya dijo adiós y se habla que Enzo Maresca será su reemplazo en el banquillo.

Tras confirmarse la despedida de Guardiola del cuadro inglés, se han confirmado otras cinco salidas en el equipo en el final de la temporada.

Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte y Xabi Mancisidor, todos ellos parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola, también han abandonado el Manchester City en este final de campaña.

Guardiola confirma su salida del Manchester City y explica el motivo

Linjders y Touré eran asistentes de Guardiola desde esta temporada, Buenaventura era el preparador físico principal desde 2016, cuando llegó el técnico catalán, el ex waterpolista Estiarte, era la mano derecha del técnico, y Mancisidor, el entrenador de porteros, desde 2013.

Estas salidas confirman que el próximo técnico que llegue al Manchester City, posiblemente Enzo Maresca, traerá a sus propios trabajadores.

"Todo el City le agradece a estos trabajadores su duro esfuerzo y dedicación y les deseamos la mejor de las suertes en el futuro", dijo el equipo en un comunicado a través de sus redes sociales.

Mundial 2026: grandes estrellas internacionales ausentes en las listas oficiales

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias