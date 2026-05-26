Dejan al Manchester City tras despedida de Guardiola: cinco salidas

Londres, Inglaterra.

El Manchester City vivirá una nueva etapa tras confirmarse el adiós de Pep Guardiola. El estratega español ya dijo adiós y se habla que Enzo Maresca será su reemplazo en el banquillo.

Tras confirmarse la despedida de Guardiola del cuadro inglés, se han confirmado otras cinco salidas en el equipo en el final de la temporada.

Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte y Xabi Mancisidor, todos ellos parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola, también han abandonado el Manchester City en este final de campaña.