Definidos los cuartos de final de la Copa del Rey: clasificados, sorteo y fecha

España.

Barcelona aseguró el último cupo para los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 tras vencer al Racing de Santander 2-0 en un partido intenso disputado como visitante.

La gran sorpresa de la ronda la dio el Albacete, que eliminó al Real Madrid con un emocionante 3-2 el pasado miércoles. El conjunto dirigido por Arbeloa no pudo contrarrestar el planteamiento del equipo manchego, dejando fuera a uno de los favoritos al título.

El Atlético de Madrid, por su parte, también logró avanzar, aunque sufrió más de la cuenta ante el Deportivo La Coruña. Una vez más, Antoine Griezmann se convirtió en la figura del equipo colchonero, guiando al conjunto de Diego Simeone hacia la victoria por 1-0 y evitando una eliminación inesperada.