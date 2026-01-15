  1. Inicio
Definidos los cuartos de final de la Copa del Rey: clasificados, sorteo y fecha

Barcelona aseguró el último boleto a los cuartos de final tras vencer al Racing de Santander, mientras que la gran sorpresa fue la eliminación del Real Madrid.

La Copa del Rey 2025-26 ya tiene a sus ocho clasificados para los cuartos de final

Barcelona aseguró el último cupo para los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 tras vencer al Racing de Santander 2-0 en un partido intenso disputado como visitante.

La gran sorpresa de la ronda la dio el Albacete, que eliminó al Real Madrid con un emocionante 3-2 el pasado miércoles. El conjunto dirigido por Arbeloa no pudo contrarrestar el planteamiento del equipo manchego, dejando fuera a uno de los favoritos al título.

El Atlético de Madrid, por su parte, también logró avanzar, aunque sufrió más de la cuenta ante el Deportivo La Coruña. Una vez más, Antoine Griezmann se convirtió en la figura del equipo colchonero, guiando al conjunto de Diego Simeone hacia la victoria por 1-0 y evitando una eliminación inesperada.

Barcelona evita el desastre y elimina a Racing: avanza en Copa del Rey

RESULTADOS DE OCTAVOS DE FINAL

RC Deportivo 0-1 Atlético de Madrid; Cultural Leonesa 3-4 Athletic Club; Real Sociedad 2(4)-(3)2 Osasuna; Albacete 3-2 Real Madrid; Real Betis 2-1 Elche; Alavés 2-0 Rayo Vallecano; Burgos 0-2 Valencia; y Racing de Santander 0-2 Barcelona.

CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL

FC Barcelona, ​​Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Betis, Real Sociedad, Valencia, Alavés y Albacete. Todos ellos buscarán dar un paso más hacia la final del torneo más antiguo del fútbol español.

FECHA DEL SORTEO

El sorteo de los cuartos se realizará el próximo lunes 19 de enero, bajo la modalidad de un único bombo, lo que significa que cualquiera de los ocho equipos puede enfrentarse entre sí. La expectativa por conocer los emparejamientos ya comienza a generar debate entre aficionados y expertos.

Aunque aún no hay fechas oficiales para los encuentros, se rumorea que los cuartos de final se disputarán entre el 3 y 4 de febrero.

