Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa

“El Real Madrid ya se mueve en el mercado: el club blanco busca un nuevo entrenador para la próxima temporada tras los tropiezos de inicio de año.
El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada.El club blanco ha comenzado el 2026 con una serie de resultados negativos que han generado preocupación entre su afición y la prensa deportiva.
En menos de una semana, el equipo ha perdido dos competiciones importantes.Estos tropiezos han encendido las alarmas y han marcado un inicio de año complicado para el conjunto madrileño.
El pasado domingo se disputó la Supercopa de España frente al Barcelona, con derrota para el Madrid por 3-2.El partido, muy disputado, dejó al club sin uno de los primeros títulos de la temporada, aumentando la presión sobre el cuerpo técnico.
La derrota en la Supercopa provocó la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.Alonso, que había dirigido al equipo durante apenas siete meses, dejó el cargo tras no cumplir con las expectativas de resultados.
El club sorprendió al anunciar que Álvaro Arbeloa asumiría el mando del primer equipo.El exjugador blanco fue designado como entrenador interino, generando sorpresa entre aficionados y analistas deportivos.
Sin embargo, Arbeloa comenzó con mal pie su etapa al frente del Real Madrid.En su primer partido como técnico, el equipo cayó ante el Albacete, conjunto de la Segunda División española, lo que incrementó las críticas hacia su gestión.
Las críticas no se hicieron esperar tras los malos resultados del club.Perder dos títulos importantes en poco tiempo generó un clima de tensión y debate sobre el futuro inmediato del equipo merengue.
Según la Cadena SER, el Real Madrid ya analiza opciones para un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada.
La información fue confirmada en el programa “El Larguero” de la Cadena SER. Según lo declarado, los directivos del club ya han sondeado a varios entrenadores para planear la próxima etapa del equipo.
Entre los nombres mencionados, ha surgido el del alemán Jürgen Klopp.
Sin embargo, en una entrevista reciente, Klopp dejó claro que no tiene planes de dirigir al Real Madrid, descartando de momento su llegada al banquillo blanco.
Otro candidato que ha sonado es Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea.Maresca, que dejó el club inglés esta temporada, cuenta con experiencia y además ya logró una victoria sobre el Barcelona en la presente campaña.
Algunos aficionados también piden el regreso de Zinedine Zidane.No obstante, por el momento no se ha hablado oficialmente sobre la posibilidad de que el francés vuelva a dirigir al Madrid por tercera vez.
El Real Madrid tendrá otra prueba importante este fin de semana frente al Levante.El equipo podrá contar con algunas de sus estrellas que regresan de lesiones, lo que podría mejorar su rendimiento ante el conjunto del hondureño Kervin Arriaga.
En la tabla de LaLiga, el Madrid se encuentra a cuatro puntos del Barcelona.
El inicio de año deja al Real Madrid ante un desafío mayúsculo.Entre cambios de entrenadores, resultados adversos y la presión por recuperar posiciones, el club deberá reaccionar rápido para mantener sus objetivos intactos en la temporada.