  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa

Tras perder dos títulos en menos de una semana, el Real Madrid activa la búsqueda de un nuevo técnico que lidere al equipo.

Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
1 de 17

“El Real Madrid ya se mueve en el mercado: el club blanco busca un nuevo entrenador para la próxima temporada tras los tropiezos de inicio de año.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
2 de 17

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada.El club blanco ha comenzado el 2026 con una serie de resultados negativos que han generado preocupación entre su afición y la prensa deportiva.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
3 de 17

En menos de una semana, el equipo ha perdido dos competiciones importantes.Estos tropiezos han encendido las alarmas y han marcado un inicio de año complicado para el conjunto madrileño.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
4 de 17

El pasado domingo se disputó la Supercopa de España frente al Barcelona, con derrota para el Madrid por 3-2.El partido, muy disputado, dejó al club sin uno de los primeros títulos de la temporada, aumentando la presión sobre el cuerpo técnico.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
5 de 17

La derrota en la Supercopa provocó la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.Alonso, que había dirigido al equipo durante apenas siete meses, dejó el cargo tras no cumplir con las expectativas de resultados.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
6 de 17

El club sorprendió al anunciar que Álvaro Arbeloa asumiría el mando del primer equipo.El exjugador blanco fue designado como entrenador interino, generando sorpresa entre aficionados y analistas deportivos.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
7 de 17

Sin embargo, Arbeloa comenzó con mal pie su etapa al frente del Real Madrid.En su primer partido como técnico, el equipo cayó ante el Albacete, conjunto de la Segunda División española, lo que incrementó las críticas hacia su gestión.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
8 de 17

Las críticas no se hicieron esperar tras los malos resultados del club.Perder dos títulos importantes en poco tiempo generó un clima de tensión y debate sobre el futuro inmediato del equipo merengue.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
9 de 17

Según la Cadena SER, el Real Madrid ya analiza opciones para un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
10 de 17

La información fue confirmada en el programa “El Larguero” de la Cadena SER. Según lo declarado, los directivos del club ya han sondeado a varios entrenadores para planear la próxima etapa del equipo.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
11 de 17

Entre los nombres mencionados, ha surgido el del alemán Jürgen Klopp.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
12 de 17

Sin embargo, en una entrevista reciente, Klopp dejó claro que no tiene planes de dirigir al Real Madrid, descartando de momento su llegada al banquillo blanco.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
13 de 17

Otro candidato que ha sonado es Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea.Maresca, que dejó el club inglés esta temporada, cuenta con experiencia y además ya logró una victoria sobre el Barcelona en la presente campaña.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
14 de 17

Algunos aficionados también piden el regreso de Zinedine Zidane.No obstante, por el momento no se ha hablado oficialmente sobre la posibilidad de que el francés vuelva a dirigir al Madrid por tercera vez.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
15 de 17

El Real Madrid tendrá otra prueba importante este fin de semana frente al Levante.El equipo podrá contar con algunas de sus estrellas que regresan de lesiones, lo que podría mejorar su rendimiento ante el conjunto del hondureño Kervin Arriaga.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
16 de 17

En la tabla de LaLiga, el Madrid se encuentra a cuatro puntos del Barcelona.
Florentino avisa: Real Madrid ya busca nuevo DT tras mal debut de Arbeloa
17 de 17

El inicio de año deja al Real Madrid ante un desafío mayúsculo.Entre cambios de entrenadores, resultados adversos y la presión por recuperar posiciones, el club deberá reaccionar rápido para mantener sus objetivos intactos en la temporada.
Cargar más fotos