De Bruyne explicó su fichaje por el Napoli y la razón por la que dejó al City

Italia.

En sus declaraciones, el jugador dejó claro el tema sobre su decisión de mudarse a la Serie A: "He estado toda mi vida en la Premier League y siempre será un jugador del City, pero esa experiencia ya terminó y buscaba un nuevo reto. El club demostró que quiere invertir, fichando ya a cuatro o cinco nuevos jugadores, sentando las bases para el futuro. Yo puedo contribuir al crecimiento del equipo".

"Napoli es un gran lugar para jugar, ganaron la liga el año pasado con gran calidad. Obviamente, hay una gran diferencia con respecto a mi experiencia anterior, pero esto también me entusiasma. Quiero jugar al máximo nivel, y cuando me propusieron el proyecto, me emocioné. Es el mejor lugar para mí. Siento que aquí podemos ser competitivos, eso es lo que quería."

El belga dio a entender que reencontrarse con uno de sus amigos en el fútbol también fue importante: "Hablé con Lukaku y Mertens sobre la ciudad y el equipo, pero la decisión fue mía, junto con mi esposa e hijos. Romelu estaba contento, nos conocemos desde los 13 años y somos muy amigos; incluso vivimos juntos durante meses cuando jugábamos en el Chelsea".

Cabe recordar que De Bruyne llegó al Napoli tras no renovar con el Manchester City, y estará con el club italiano hasta junio de 2027.