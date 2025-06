David Villa le hace confesión a Casillas sobre partido con Honduras

Madrid, España.

En dicha competencia se enfrentaron a Honduras donde ganaron por 2-0 con goles de David Villa, pudo ser un hat-trick del exdelantero del Valencia y Barcelona, pero no fue así.

David Villa erró un lanzamiento penal y fue uno de los temas que tocó en el podcast con Iker Casillas. "Llevaba unos cuantos penales fallados y seguidos en clasificación, tengo unas estadísticas en penales de la hostia en clubes, pero con la selección fallaba y varios seguidos", afirmó.

Villa manifestó que tuvo el aval del entrenador Vicente del Bosque para continuar ejecutando los penales en la selección de España, donde su competencia directa era Xabi Alonso.

"En un entrenamiento Vicente del Bosque me llama y me dice, que Xabi también los tira bien y pues estás fallando y me dijo que el siguiente que falle, le pasamos el testigo a Xabi Alonso, pensando que no iba a fallar más y llega el día de Honduras y fallé y el tirador ante Paraguay fue Xabi Alonso y me quedé con el remordimiento de haber aceptado el reto", destacó.