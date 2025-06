Yamal responde sobre el Balón de Oro y es contundente; ¿jugaría en Real Madrid?

Madrid, España.

El español Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, habló sobre sus posibilidades de ser elegido Balón de Oro con 17 años, reivindicando que el ganador sea por ser el mejor jugador del año, y no por el resultado en un torneo, y aseguró que le "irá mal" si piensa que necesita ganarlo generándose presión.

"Me guardo para mí el mejor jugador del año. Al final no pienso en el trofeo, si lo voy a ganar. Me irá mal si pienso que necesito ganar el Balón de Oro. Pienso en jugar, en ganar y llegará. Si el año que viene gano la 'Champions' y el Mundial, llegará. Es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar", dijo el azulgrana.

Yamal ha concedido una entrevista a 'El Partidazo', de la emisora de radio COPE, que se emitirá esta noche y de la que se ha conocido este adelanto.