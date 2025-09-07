Hijo mayor de David Suazo se estrena como goleador en Italia

Roma, Italia.

Edoardo arrancó en el 11 titular de su equipo y no defraudó anotando uno de los goles más bonitos del compromiso. El atacante realizó un sprint dentro del área rival y disparó el balón para cerrar la pinza y abrir la lata en el duelo.

La temporada 2025-2026 parece que podría ser un paso importante en la carrera del hijo de Suazo, que anotó la primera diana del cotejo frente al Budoni , exclub del italohondureño Valerio Marinacci .

¡Llegó el primero! Edoardo Suazo , hijo de la leyenda hondureña Óscar David Suazo Velásquez, anotó su primer gol con los colores del Monastir de la Serie D del fútbol italiano en partido disputado este domingo.

El gol de Suazo llegó en el 32, pero Aloia estiró la ventaja final del Monastri para el 0-2 final en la jornada inaugural del grupo G de la Serie D de Italia. Los primeros cinco del grupo avanzan a la segunda ronda del torneo.

El próximo juego del Monastir es contra Cassino. En este partido hará su debut de local en la competencia y buscará los tres puntos que lo metan de lleno por los primeros lugares del grupo G de la Serie D de Italia. Este partido está pactado para el domingo 14 de septiembre a las 7 de la mañana hora de Honduras.

Edoardo quiere seguir encendido en la Serie D de Italia. Luis Suazo, hermano menor, también suma un tanto desde que se estrenó con la Sub-19 del Braga de Portugal.

Luis Suazo fue uno de los grandes protagonistas de la Selección de Honduras Sub-17 en el Premundial de la FIFA. El hijo de David Suazo estaría en el listado final para competir en la Copa del Mundo Sub-17 a disputarse en este 2025.