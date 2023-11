¿Viene al país? Faitelson sobre el Honduras-México: “Será una desgracia”

Ciudad de México, México.

La polémica está de la mano con David Faitelson. El periodista mexicano no se guardó nada en absoluto para referirse en una EXCLUSIVA con Diario LA PRENSA a los duelos en que se enfrentarán Honduras y México en la búsqueda de un boleto directo a la Copa América 2024. El 17 y 21 de noviembre se verán las caras en partidos de ida y vuelta por los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf. El ganador estará en el torneo continental y el perdedor todavía buscará por la vía del repechaje estar en la competencia.

Faitelson expresó que no tiene ningún tipo de miedo de venir a Honduras, donde tiene un gran recuerdo de 1996, cuando vivió en carne propia el triunfo catracho de 2-1 frente a los aztecas en el estadio Morazán.

La entrevista con David Faitelson:

¿Qué expectativas tienes para este primer partido? México viene de una muy buena fecha FIFA frente a Alemania y Ghana, creo que finalmente Jaime Lozano nos está demostrando que tiene la capacidad para dirigir a la selección. Ganó la Copa Oro con un bajísimo nivel y también los anteriores amistosos. El partido tiene algo especial, la última vez en el Azteca fue abucheada. México dio muestras de vida en la fecha FIFA, pero no es lo mismo a enfrentar un partido oficial y con la responsabilidad de ir a la Copa América y semifinales de la Liga de Naciones.

¿México llega muy presionado? La presión existe, el empate con Alemania fue un amistoso y ellos se lamentaron por jugar en América... Pero bueno. Para México fue una muy buena prueba, con jugadores que pueden aportar, como ‘Chucky‘ (Lozano), (Urial) Antuna, Johan, Montes, Kevin, (‘Memo‘) Ochoa y Edson (Álvarez). Dentro de la crisis, Jaime ha encontrado la forma de competir. Creo que si México juega como lo hizo ante Alemania, Honduras no le va a ver ni el polvo, será superior. Pero sabemos cómo es el futbolista mexicano cuando juega en Centroamérica y bajo la presión en el Azteca. México es ultrafavorito, eso aumenta la presión. ¿No cambia nada el panorama actual de ambas selecciones? Los últimos resultados no han sido nada favorables para la selección hondureña, que atraviesa un momento difícil. Generalmente, Honduras le complicaba mucho a México en San Pedro Sula, tiene que ver algo con el momento, no he visto una generación con mucho alcance, presencia, les ha costado trabajo. Ahora enfrentan un nuevo cambio de entrenador y a ver cómo le resulta.

¿Un Aztecazo o en estos momentos se ve lejos? El estadio Azteca en lugar de ser apoyo es una olla exprés. Si México comienza a dejar pasar el tiempo, no cae el gol, se complica. El público lastima y abuchea con el grito homofóbico. Se sienten con el poder de enojarse. El Azteca es un arma de doble filo, esperamos a ver si México aleja los fantasmas.

¿Con tus palabras ya ubicas a Honduras en el repechaje? Si Honduras pasa ante México a Copa América será una gran desgracia para el fútbol mexicano. México se juega más que Honduras, es un músculo económico para Copa América. ¿No le pones ninguna ficha a Honduras? Me gustaría ponérsela, ¿qué versión de Honduras veremos? En la Copa Oro decepcionó. México, aun debutando Jaime, le pasó por encima. Hoy más que nunca veo imposible que Honduras pase de esta ronda sobre México, a Honduras la veo extraviada. Espero que jueguen sin miedo y al Azteca llegarán con otra formación. Para México no ir a San Pedro Sula es una ventaja, se tienen memorias tristes ahí, desde que llegan al aeropuerto, clima, ambiente de hotel, aficionados, césped. Veremos ahora en Tegucigalpa.

¿Ahoras las generaciones no son las mismas y Honduras está lejos de los Guevara, Suazo, Pavón en sus convocatorias? De acuerdo, pero tienen un entrenador veterano como Rueda que puede hacer bien las cosas. Les dará un poco más de orden, Honduras tendrá una oportunidad muy grande con clasificarse al Mundial de 2026 con 48 selecciones, con los gigantes de Concacaf ya clasificados. Si Honduras no está en el Mundial, por Dios. Que cierren la cortina y que se dediquen a otra cosa y no a jugar fútbol. Costa Rica y Panamá han avanzado mucho, pero Honduras es gran favorita para ir al Mundial. Sería inaudito que no se clasifique. La prueba es clasificar a la Copa América 2024, donde se pueden foguear con rivales importantes. Es un magno evento, Honduras debe estar ahí, pero debe estar más enfocado en meterse al Mundial. ¿Vienes a Honduras? Yo ahora trabajo para Televisa Univisión, que transmite los partidos, estaré solo en la transmisión. Nos avisaron de que haremos todo desde los estudios y van los reporteros. En la vuelta estaremos desde la cancha del Azteca.

¿De jugarse en el Olímpico habría existido una posibilidad más para Honduras de ganar? Con el fútbol que ha demostrado Honduras no le alcanza ni el Morazán ni el de Tegucigalpa, ni tampoco en la luna o Marte. La generación de Honduras no me gusta, los resultados que hemos visto en los últimos torneos, fracasó ahora en los Panamericanos, Copa Oro, eliminatoria. El fútbol de Honduras no está bien para lo que había crecido en las últimas décadas. Este partido tiene muchas anécdotas, como la clemencia de Oswaldo Sánchez a David Suazo o el beso de Cuauhtémoc Blanco a Samuel Caballero; ¿pero a David Faitelson que le recuerda? De los mayores recuerdos es que tenía un reportaje en San Pedro Sula en la eliminatoria al Mundial de 1998. Ese día iba con la intención de hacer el reportaje junto con Jorge Campos, porque jugaban en la noche, y al siguiente día apareció jugando con el Galaxy en Pasadena. Nike lo envió en avión luego de que ganó Honduras 2-1 en el Morazán, había una fiesta en las calles, llegué al aeropuerto y Campos se va. En un descuido me le escapé al de aduana y salgo corriendo en la pista, se paró el avión. No querían que subiera, pero me costó llegar por la fiesta en las calles. Viajamos toda la noche y fuimos a grabar otra derrota de él al día siguiente. Yo personalmente tengo una muy buena impresión de Honduras, de las pocas veces que he llegado me han tratado muy bien. Ese ambiente no se me olvida. El jugador hondureño cuando tiene enfrente a México siente valor, muestra condiciones, espero que hagan un papel decoroso.

¿Por decir la verdad mucha gente te cuestiona, pero la realidad es que a David Faitelson le da miedo venir a Honduras o no? Pero cuál miedo, no. Te juro que pensaba que iba a ir, ahora hay derechos y no se viaja por logística. Me hubiera encantado ir a Honduras. El mensaje es que es fútbol, no es un pueblo contra otro. Si gana Honduras, maravilloso; si lo gana México, felices aquí. Tenemos que entender la pasión y un límite. No es de agregar más violencia. ¿No hay temor de volver a disculparse por otro Aztecazo? El jugador hondureño no ha trabajado para volver a producir esa calidad. Tenían clase, presencia, condiciones, ahora no han terminado de dar ese paso. Honduras más que nunca es imposible que le gane a México. Puedo equivocarme, pero no veo ese espacio, no me da certeza, esperanza. No tiene el momento ni los jugadores. El fútbol da sorpresas, muchas circunstancias, cada aficionado puede tener fe. ¿Rueda la puede dar un plus a Honduras? Tiene que dársela, es un muy buen entrenador, con experiencia, mundialista, les dará el orden defensivo que necesita. Rueda puede encontrar en el conjunto calidad colectiva, respetando ese sistema. La realidad es que están comenzando las eras. Honduras y México están en crisis, pero la de Honduras es más profunda.