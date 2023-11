Emilio Izaguirre advierte a prensa española sobre Luis Palma

“Ojalá que Palma meta otro gol y que gane el Celtic.. El fútbol es de momentos, si el Celtic aprovecha su momento a balón parado que tiene gente muy alta, puede ganar. Yo creo que son momentos de partidos que le salgan bien las cosas y hasta que el árbitro no pite el final no se sabe que puede pasar. Van a competir y ojalá pueda pasar”.

“Siempre estamos en contacto, pero no hablamos del partido. Siempre hablamos de cosas del club o de la ciudad. Yo con otros jugadores es que no hablo de fútbol”.

Anécdota de cuando jugaba en Celtic:

“Preguntaron por mi tanto Manchester United como Liverpool, quedé como el mejor lateral de la Liga escocesa con unas 20 asistencias. Vinieron muchas ofertas de equipos. Incluso mi gente me decía a principio de temporada que no jugase porque ya estaba arreglado con un equipo de Inglaterra, pero me rompí el tobillo y el Celtic se portó genial conmigo. Me renovaron el contrato, y entonces quedé tan agradecido con el Celtic que nunca quise salir del club”, concluyo.