Faitelson: “Logré zafarme de lo cabrón que es José Ramón”

En esta ocasión, David terminó de provocar más asombro al confesar que finalmente se pudo librar de José Ramón Fernández, quien ha sido su jefe y compañero en los últimos años.

“En este etapa de mi vida pude, por fin, separarme de la sombra de José Ramón. Voy a tratar de no trabajar bajo su hostigamiento, logré zafarme de los cabrón que es José Ramón”, dijo Faitelson en el podcast La Cotorrisa.

Y añadió: “Todos los cambios son complicados en la vida y voy a afrontar este con el riesgo de que no me salga bien o que me salga bien”.

Faitelson indicó que en su nuevo trabajo seguirá teniendo la misma línea.

“¿Ustedes creen que Televisa va a invertir en mí para cambiarme? Al contrario, yo seguiré siendo el mismo. Esta empresa tiene grandes especialistas. El día que me invitaron a ‘Tercer Grado’ (de Televisa) estuve en la oficinas de uno de los altos ejecutivos y me dijeron que podía decir lo que yo quería mientras sea mi verdad”.

David explicó que desde la perspectiva del periodista “uno no puede quedarse en una zona de confort” y comentó que este cambio sí tiene un significado especial en su carrera por lo que es llegar a Televisa.

“Me costó cambiarme mucho de Azteca a ESPN, hoy me cambio a una empresa que yo he atacado, sistemáticamente por la escuela (de José Ramón)”, dijo.