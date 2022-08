Darwin Núñez se disculpa con el Liverpool tras su expulsión frente al Crystal Palace

“Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más” , publicó en redes sociales el nuevo delantero del Liverpool.

El Liverpool aún no ha ganado en lo que va de Premier. Los dos partidos los ha empatado y ya está a cuatro puntos de distancia del Manchester City, líder de la Premier League.

Tras el encuentro, el técnico Jürgen Klopp reprendió al delantero uruguayo, que debutó en Anfield con su nuevo equipo, por la expulsión.

“Por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que tiene que tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la reacción”, dijo Klopp.

El próximo partido para el Liverpool en la Premier League será contra el Manchester United, el cual tampoco ha ganado ningún encuentro en lo que va del campeonato. El encuentro es el próximo lunes 22 de agosto a la 1:00 pm. Hora hondureña.