Darixon Vuelto acusa de racismo a jugador del Génesis: “Me llamó mono”

“Agradecido con Dios porque pudimos conseguir lo que queríamos, que eran los tres puntos. Lastimosamente un poquito preocupado por lo ocurrido al final del partido, salimos expulsados como dos jugadores en el equipo, al final no sé por qué me expulsaron porque no hice nada, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ahora a seguir trabajando”, comenzó diciendo.

El periodista de Diario LA PRENSA, Jafeth Moreno, le preguntó quién había sido: “El que estaba aquí en Real España...”.

¿Daniel Meléndez? le consultó el periodista: “Ese men. Me venía diciendo ‘mono, mono, mono’ y eso fue lo que me sacó de mis casillas, pero tranquilo, al final no le hice nada, solo fue una discusión y me expulsaron por eso”, contestó Darixon Vuelto.