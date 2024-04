Tilguath, molesto con Real España: “Pensé que solo los pequeños lo hacían”

“No contento por el resultado, al final no era lo que vinimos a buscar, pero así es el fútbol. Lo que me molesta es, no que nos ganen, sino que escondan las pelotas, pensé que solo los equipos pequeños lo hacían”, soltó con un tono de enfado.

“Eso le quita categoría a los equipos, no se ve bien, por la gente que paga una entrada hay que respetar, la gente paga por ver futbol, nosotros no pedimos que expulsaran a Buba”, mencionó.

Y continuó diciendo. “Hay que respetar a la gente, no es ético, no sé cómo le pueden llamar liga cinco estrellas o la mejor de Centroamérica si esconden los balones. Difícil, ahora hay que prepararnos para el partido del domingo”.