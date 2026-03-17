Cruz Azul elimina a Monterrey y avanza: ya conoce su rival en cuartos de Concachampions

México.

Cruz Azul, campeón actual de la Concacaf Champions Cup, empató este martes 1-1 con Rayados de Monterrey y se clasificó para los octavos de final con un global de 4-3.

El argentino Jorge Rodríguez dio la ventaja a los Rayados y su compatriota José Paradela rescató el empate para los Azules del entrenador Nicolás Larcamón.

Obligados a ganar luego de perder el partido de ida por 2-3, los Rayados salieron a presionar y en el minuto 8 tomaron ventaja con un gol de Rodríguez desde fuera del área a pase de Roberto de la Rosa.

Bajo la lluvia, los dos equipos tuvieron oportunidades de anotar en el resto de la mitad inicial en la que los guardametas, Andrés Gudiño, de Cruz Azul; y Luis Cárdenas, de Rayados, tuvieron oportunas atajadas.

Cruz Azul empató el partido en el 47 con un elegante gol de Paradela. Aceptó un balón de Omar Campos y de espalda tocó al ángulo para vencer a Cárdenas, sin posibilidad de atajar.

Al Monterrey le costó trabajo recuperarse ante un cuadro local que movió la pelota con sobriedad, dominó y estuvo más cerca de convertir su segundo gol que recibir uno.

En cuartos de finales el Cruz Azul enfrentará a Los Angeles FC, que eliminó al Alajuelense de Costa Rica.