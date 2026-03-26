Croacia baja de las nubes a Colombia en amistoso y le corta racha previo al Mundial

Orlando, Estados Unidos.

La Selección de Croacia aterrizó a la de Colombia al vencerla por 1 a 2 en el estadio Camping World, de Orlando (EE.UU.) en un partido amistoso de preparación al Mundial 2026, en el que los cafeteros perdieron una racha de nueve juegos sin perder.

El equipo balcánico se llevó la victoria con las anotaciones del central Luka Vuskovic y del atacante Igor Matanovic, mientras que el volante Jhon Arias anotó el 1-0 provisional para los cafeteros.

Los suramericanos salieron con todo y abrieron el marcador al minuto dos en una buena jugada del lateral Johan Mojica, que mandó un centro que, tras rebotar en un defensor, le quedó a Arias para, con un zurdazo, mandar el balón al fondo.

La reacción de los europeos llegó pronto, al seis, cuando Vuskovic, con mucho espacio, condujo y sacó un remate que golpeó a un rival y desacomodó al portero Camilo Vargas, que no pudo hacer nada para evitar la celebración de sus rivales.

Tras el inicio intenso, Colombia se hizo del balón e intentó hacer con su juego colectivo. Croacia, por su parte, explotó las bandas, principalmente la izquierda con el veterano Ivan Perisic. Ninguno de los dos equipos estaba siendo profundo.

Al 28, Colombia tuvo la más clara en una buena jugada por la izquierda de Luis Díaz, que mandó un centro rastrero para Luis Suárez que pifió el remate solo bajo el arco. En el rebote, el lateral Daniel Muñoz sacó un remate que se estrelló en el palo.

El equipo cafetero siguió creando y al 34, tras una sobresaliente jugada individual, Díaz sacó un remate que despejó con un manotazo, muy exigido, el portero Dominik Livakovic.

Sin embargo, el gol llegó en la portería contraria al 42 en un tiro de esquina lanzado por Marco Pasalic, en el que el balón colgó al guardameta Camilo Vargas y fue cabeceado por Matanovic, que celebró el 1-2.

En el segundo tiempo, los cafeteros mantuvieron el control de la pelota, pero pesaron poco en el partido James Rodríguez y Díaz, por lo que el equipo creó pocas oportunidades.

En Croacia ingresó tras el descanso el atacante Peter Musa y se convirtió en un dolor de cabeza para los rivales, tanto así que estrelló dos balones en el palo al 61 y al 66.

En el cierre, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, envió a la cancha a Juan Fernando Quintero y al goleador Jhon Córdoba, quienes le dieron más profundidad a su equipo pero no consiguieron el empate, con lo que el conjunto suramericano perdió una racha de nueve partidos sin derrotas.

En esta fecha FIFA los cafeteros jugarán el domingo contra Francia, mientras que los croatas se enfrentarán a Brasil el próximo martes.