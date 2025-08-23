Cristiano Ronaldo sigue sin ganar títulos en Arabia: Al Nassr pierde final en penales ante Al Ahli

Arabia Saudita.

El acierto en el lanzamiento de penales dio el segundo éxito en la Supercopa de Arabia Saudita al Al Ahli después de que el encuentro terminara con empate a dos goles contra el Al Nassr, lo que dejó al equipo de Cristiano Ronaldo sin título.

El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadium con un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez.

Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Édouard Mendy.