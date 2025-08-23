  1. Inicio
Cristiano Ronaldo sigue sin ganar títulos en Arabia: Al Nassr pierde final en penales ante Al Ahli

Cristiano Ronaldo marcó un gol, pero el Al Nassr terminó perdiendo el título en la tanda de penales.

  • 23 de agosto de 2025 a las 09:11 -
  • Agencia EFE
Cristiano Ronaldo se lamentó por la derrota del Al Nassr en la final de la Supercopa de Arabia Saudita.
Arabia Saudita.

El acierto en el lanzamiento de penales dio el segundo éxito en la Supercopa de Arabia Saudita al Al Ahli después de que el encuentro terminara con empate a dos goles contra el Al Nassr, lo que dejó al equipo de Cristiano Ronaldo sin título.

El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadium con un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez.

Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Édouard Mendy.

Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de lograr su primer título en Arabia Saudita. El equipo del astro luso, que abrió el marcador en el minuto 41 al transformar un penalti, no pudo mantener su ventaja y en el añadido de la primera parte el marfileño Frank Kessie consiguió el empate a un gol.

El Al Nassr que dirige Jorge Jesus y que tiene entre su plantilla a futbolistas como el español Iñigo Martinez, el francés Kingsley Coman o el luso Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marceo Brozovic en el 82, pero a un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez recibió un balón del argelino Riyad Mahrez y rescató al cuadro de Matthias Jaissle, que llevó el desenlace a los penaltis.

El Al Ahli marcó los cinco por medio de Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el último, que supuso el triunfo, de Galeno.

En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. El meta Mendy detuvo el de Abdullah Al Khaibari, el cuarto y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

