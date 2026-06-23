Cristiano Ronaldo marca su primer gol con Portugal en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo ya estrenó su cuenta goleadora en el Mundial 2026. El capitán de Portugal apareció apenas al minuto 6 para adelantar a su selección en el compromiso frente a Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada del Grupo K, un partido clave para los lusos tras el empate 1-1 obtenido en su debut ante la República Democrática del Congo.
La selección portuguesa llegó al encuentro con la obligación de sumar tres puntos para no complicar sus aspiraciones de clasificación. Por ello, el técnico apostó nuevamente por Cristiano Ronaldo como referente ofensivo, acompañado por João Félix y Pedro Neto en el ataque.
La respuesta del astro portugués no tardó en llegar. Cuando apenas se disputaban seis minutos de juego, Cristiano aprovechó una acción ofensiva de Portugal para enviar el balón al fondo de la roja y desatar la celebración de los aficionados portugueses presentes en el estadio.
Con esta anotación, el máximo goleador histórico de Portugal consigue el récord de ser el único jugador en marcar en 6 mundiales, reafirmando su importancia dentro del combinado nacional y demostrando que sigue siendo una de las principales figuras del torneo pese al paso de los años.
El gol también representa un alivio para los lusos, que necesitaban comenzar con autoridad un partido que se presentaba complicado ante una selección uzbeka que llegaba con la intención de sorprender y dar un paso importante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Portugal amplía su ventaja y ya derrota 2-0 a Uzbekistán en el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Tras el tempranero tanto de Cristiano Ronaldo, ahora apareció Nuno Mendes para aumentar la diferencia con una auténtica joya.