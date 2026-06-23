Cristiano Ronaldo marca su primer gol con Portugal en el Mundial 2026

Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo ya estrenó su cuenta goleadora en el Mundial 2026. El capitán de Portugal apareció apenas al minuto 6 para adelantar a su selección en el compromiso frente a Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada del Grupo K, un partido clave para los lusos tras el empate 1-1 obtenido en su debut ante la República Democrática del Congo.

La selección portuguesa llegó al encuentro con la obligación de sumar tres puntos para no complicar sus aspiraciones de clasificación. Por ello, el técnico apostó nuevamente por Cristiano Ronaldo como referente ofensivo, acompañado por João Félix y Pedro Neto en el ataque.

La respuesta del astro portugués no tardó en llegar. Cuando apenas se disputaban seis minutos de juego, Cristiano aprovechó una acción ofensiva de Portugal para enviar el balón al fondo de la roja y desatar la celebración de los aficionados portugueses presentes en el estadio.