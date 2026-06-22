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La reacción de Messi tras su exhibición ante Austria en el Mundial 2026

El astro argentino sumó cinco goles en lo que va de la Copa del Mundo con su doblete de este día contra Austria.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 13:59 -
  • Agencia EFE
La reacción de Messi tras su exhibición ante Austria en el Mundial 2026

Messi llegó a 18 goles en la historia de los mundiales con las dos anotaciones de hoy contra Austria. Foto EFE.
Estados Unidos.

Lionel Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado" este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el '10' hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

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"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.

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Messi, con humildad, quiso restar importancia a lo conseguido este lunes en el estadio de Arlington (Texas) con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos".

Consultado por si tiene algún equipo favorito, dijo: "No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar".

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Agencia EFE
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