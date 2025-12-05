Cristiano Ronaldo y Messi podrían enfrentarse en el Mundial 2026: Esto tendría que pasar

Washington, Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, después de cinco intentos fallidos, podrían encontrarse en un partido de un Mundial por primera vez en su carrera, si no hay sorpresas durante la fase de grupos, en los cuartos de final de la edición que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El planeta fútbol tendrá una última oportunidad más de presenciar el duelo de los duelos que muchos esperan y que por última vez, en un último baile de Cristiano Ronaldo (40 años) y Messi (38), podría producirse. Dependerá de la actuación de sus dos selecciones, Portugal y Argentina, que por detalles no consiguieron cruzarse en los cinco Mundiales que ambos han disputado.

Si ambas selecciones consiguen terminar la fase de grupos en la primera posición, se cruzarían en los cuartos que se disputarán en Kansas City el 11 de julio. Portugal está encuadrada en el grupo K con Uzbekistán, Colombia y uno de los ganadores de la repesca internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo), mientras que Argentina jugará en el J con Argelia, Austria y Jordania.



Así podrían enfrentarse CR7 y Messi

En el caso de que hubiese alguna sorpresa, el encuentro entre Cristiano y Messi podría producirse antes. Si Portugal termina primera de su grupo y Argentina como una de las mejores terceras, podrían enfrentarse en dieciseisavos de final el 3 de julio en Kansas City. En el caso de que ambas queden segundas, y siempre que superen los dieciseisavos, se encontrarían en octavos de final el 6 de julio en Dallas. Y si Argentina queda primera de grupo y Portugal segunda, hasta la final no habría un posible duelo Cristiano-Messi. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Otra manera es que Portugal sería el rival de Argentina en cuartos de final siempre que las dos naciones ganen sus grupos, previo a saldar con triunfos sus hipotéticos cruces de dieciseisavos de final y octavos, respectivamente.

A lo largo de la historia, los Mundiales han sido caprichosos y no han dejado para la memoria un encuentro entre Cristiano y Messi. En el primero en el que ambos participaron, Alemania 2006, sólo se podrían haber enfrentado en la final. No fue posible, porque Argentina fue eliminada en cuartos por Alemania en la tanda de penaltis y Portugal en semifinales por Francia (0-1). En Sudáfrica 2010, el duelo Cristiano-Messi podría haber llegado en semifinales. Sin embargo, España se cruzó en el camino de Portugal en octavos y Argentina cayó en cuartos eliminada por Alemania. En Brasil 2014, la hecatombe en la fase de grupos del combinado luso evitó un posible duelo en cuartos en un Mundial en el que el combinado albiceleste llegó hasta la final que perdió frente a Alemania.



Rusia 2018 fue la edición en la que más cerca estuvieron ambos jugadores de verse las caras en un Mundial. Clasificados para octavos de final, si Portugal y Argentina se hubiesen pasado de ronda, Cristiano y Messi se habrían enfrentado en cuartos. Sin embargo, Uruguay y Francia evitaron de nuevo el duelo entre ambas estrellas.

Y en Catar 2022, la final era él único partido en el que se habrían cruzado Cristiano y Messi. Sin embargo, aunque Argentina cumplió y llegó a la final que ganó a Francia, Portugal fue eliminada por Marruecos en los cuartos de final. Si no hay sorpresas de ningún tipo y ninguna de las dos selecciones falla en la fase de grupos, habrá que esperar hasta los cuartos de final para ver si por fin, a la sexta oportunidad, se ven las caras dos rivales históricos en uno de los duelos más esperados del Mundial.



LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026:

Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica y Repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda). Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Repesca europea A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia). Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repesca europea B (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo). Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repesca europea C (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania). Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.