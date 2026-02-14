  1. Inicio
  2. · Deportes

Cristiano regresa con Al Nassr: anota su gol 962 y se distancia de Messi

Cristiano volvió a la actividad con el Al Nassr de Arabia Saudita y regresó al camino del gol para ampliar su cuenta en la tabla de goleadores.

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 17:00 -
  • Agencia EFE
Riad, Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo puso fin a su periodo de protesta y regresó al once del Al Nassr, que ganó en el campo del Al Fateh (0-2), en la vigésima primera jornada de la Liga de Arabia Saudí, con un gol del astro portugués, que insiste en su objetivo de llegar a los 1.000 tantos en su carrera.

Fue la primera diana del portugués desde que cumplió los 41 años el pasado 5 de febrero y abandonó la queja pública y manifiesta que emprendió por el supuesto trato beneficioso al Al Hilal por el Fondo de Inversión Pública que gestiona a los clubes del país.

Pichichi: Vinicius se destapó con doblete y revés a Mbappé; la tabla

Cristiano Ronaldo dejó de jugar dos partidos con el Al Nassr como protesta, pero regresó a los terrenos de juego este sábado. También lo hicieron el español Íñigo Martínez, Kingsley Coman, Sadio Mane, Marcelo Brozovic o Joao Felix, ausentes en el partido del pasado miércoles, contra el Arkadag, en la Liga de Campeones de Asia, en Turkmenistán.

Dieciocho minutos tardó el exjugador del Real Madrid en marcar. Fue tras un centro desde la izquierda de Sadio Mane que remató, de primeras, dentro del área para batir al portero español Fernando Pacheco.

Fue el gol número 962 en la carrera de Cristiano Ronaldo, que está a 38 de los mil. Su más cercano perseguidor sigue siendo Leo Messi, que suma 896 goles y volverá a competir oficialmente con Inter Miami en febrero, por lo que la distancia entre ambos por ahora es de 66 anotaciones.

El segundo tanto del Al Nassr llegó a diez minutos del final. Lo anotó Ayman Yahya y selló el séptimo triunfo seguido en la Liga Saudí del equipo de Jorge Jesus, que está a un punto del líder, el Al Hilal.

"Volverá al Real Madrid": Primer fichaje merengue confirmado y llegará tras el Mundial 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias