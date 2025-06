Cristiano Ronaldo da duro golpe a FIFA y al Mundial de Clubes: "Está casi decidido"

Cristiano Ronaldo está ante un partido que puede ser su última final en una carrera henchida de títulos, aunque asegura que no piensa mucho en eso porque, asegura, una de las claves de su vida ha sido tratar de pensar siempre en el presente y vivir el momento.

"Mi lema ha sido vivir el presente y no pensar demasiado en el futuro. Ha salido bien porque estoy disfrutando. No te voy a engañar, sé que no me quedan muchos años. Pero en ese momento estoy disfrutando. Aunque claro que puede pasar que un día me levante y sienta que no quiero jugar más", aseguró.