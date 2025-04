Courtois no se anduvo con rodeos: Sus palabras tras la goleada del Real Madrid

Londres, Inglaterra.

“Ellos meten dos golazos de falta, luego el tercero... No tuvimos una buena reacción. El 3-0 en casa es difícil, pero en casa sabemos que somos fuertes. La gente tiene que creer en este equipo y creo que es posible darle la vuelta. Hay que trabajar, corregir los fallos e intentar ganar. Si metemos uno o dos goles rápidos, el tercero llega solo. Es posible remontar, pero no es un buen inicio”, completó.

“El Arsenal es un equipo fuerte, presiona bien, juega bien entre líneas... En la primera parte hemos aguantado bien y creado peligro a la contra, pero en la segunda nos hemos olvidado de jugar bien al fútbol. No encontramos jugadores libres. No diría pánico, pero no estuvimos tranquilos con el balón”, analizó Courtois en Movistar+.

Un Courtois que confió en que pueden remontar en la vuelta del miércoles de la semana que viene en el Santiago Bernabéu.

“No creo que lastren los últimos partidos. El otro equipo es fuerte, ha planteado bien el partido. En la primera parte superamos bien su presión, pero en la segunda no nos salió; tenemos que mejorar y aprender”, señaló.

“Sabía que hoy iba a tener trabajo, el Arsenal es un equipo que ataca bien. En el primero pensé que había puesto bien la barrera, pero la ha tirado muy bien. Puedo tomar la responsabilidad de esa falta. Ha hecho dos golazos, en el segundo no puede pegarle mejor. Son faltas innecesarias en las que no hay peligro. Es mejor no hacer faltas contra equipos así, pero seguiré estudiando y analizando para que no me metan así en la vuelta”, concluyó.