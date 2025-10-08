¿Le impusieron jugadores? Piojo Herrera responde y destapa una cualidad de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección Nacional de Costa Rica se instaló en San Pedro Sula y se reporta lista para el trascendental duelo que sostendrá este jueves ante Honduras por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Tras instalarse sin ningún problema, el estratega Miguel Piojo Herrera tomó la palabra y atendió a los medios de comunicación sobre el partido ante la escuadra hondureña a realizarse en el estadio Morazán (8:00PM).

El mexicano es consciente de que la selección tica está contra las cuerdas debido a su mal inicio en la ronda final y una derrota contra la H los estaría prácticamente alejando de la opción de estar en la Copa del Mundo del 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

CONFERENCIA DEL PIOJO HERRERA

Llega más presionado Costa Rica: La presión siempre estará con el juego del partido, seguimos pensando que dependemos de lo que hagamos nosotros, Honduras ya consiguió un triunfo y trataremos de hacer un buen partido. Dos conferencias en un día: Atendiendo a los medios, por supuesto tratando de responder a todos los cuestionamientos.

De qué se tienen que cuidar: Honduras es buen equipo, con gente rápida, buen desarrollo, buen técnico. Los hemos desglosado bien y tratar de hacer un buen partido. La prueba de fuego, cómo se siente: Prueba de fuego cuando inicié en 2002, hoy me trajeron para un momento importante. Atento, con el nervio de juego, rico. Listo para hacer bien las cosas. Cómo lo imagina este juego: Muy disputado, con demasiada entrega con los muchos muchachos nuestros y hondureños. Ustedes los han llamado como clásico de Centroamérica, venimos a jugar. La concentración tica, mantener ese cero: Es importante que se concentre desde el inicio, nos tirarán desde el inicio, es importante responder también. Recuerdos de Honduras y cómo ve el ambiente: Como siempre me ha tocado, de vivir un clásico centroamericano. Cuando México, es un ambiente que apoyan, es una cancha dura. Consiente a lo que venimos y la necesidad del equipo.